Вице-президент США Джей Ди Вэнс снова допустил неуклюжий дипломатический прокол. Во время интервью в программе «Fox & Friends» Вэнс защищал спорные тарифы президента Дональда Трампа, в частности пошлины против Китая.

Вэнс утверждал, что сокращение зависимости США от зарубежных товаров способно восстановить американское производство. Для того, чтобы подчеркнуть необходимость самообеспечения, политик использовал весьма резкое слово для описания Китая и его народа.

«Мы берем деньги у китайских крестьян, чтобы купить товары, которые эти китайские крестьяне производят», — заметил вице-президент.

Китай резко отреагировал на замечания Вэнса. Представитель китайского МИД Линь Цзян заявил, что заявление вице-президента было «поразительным и прискорбным», отметив, что подобные высказывания не соответствуют современному состоянию Китая.

Комментарий Вэнса быстро стал вирусным в социальных сетях, вызвав шок у многих пользователей из-за его лицемерия. Пользователи сразу обратили внимание на иронию, поскольку Вэнс сам вырос в бедности в Аппалачах, о чем часто упоминает в своей политической карьере.

«Ты сам-то давно заделался американским аристократом?» — написал один из пользователей в Twitter, напоминая, что Вэнс имеет крестьянские корни. Другие отметили: «Как может человек, использующий свое происхождение для политической карьеры, так говорить?»

Множество пользователей выразили возмущение по поводу высокомерного тона, с которым Вэнс говорил о китайцах. «Вы бы подумали, что он, сам выросший в бедности, мог бы проявить хоть немного сочувствия, но вместо этого это сделало его только более жестоким», — отмечают пользователи соцсетей.

Трамп ввел против Китая 34% тарифы, что стало добавкой к принятым до этого 20% пошлинам против всего китайского импорта. В ответ КНР ввела зеркальные 34% тарифы на всю американскую продукцию.







