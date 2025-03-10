ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Украина стала крупнейшим импортером оружия
Киев впервые обогнал Индию по закупкам вооружений — на долю украинцев пришлось 8,8% всех мировых поставок
Украина стала крупнейшим импортером оружия
Украина стала крупнейшим импортером оружия / REUTERS
10 марта 2025 г.

Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире, вытеснив Индию. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), объем импорта Киева за 2020–2024 годы вырос почти в 100 раз по сравнению с 2015–2019 годами. Доля Украины в мировых поставках оружия теперь составляет 8,8 %.

Война с Россией привела к резкому росту вооружений не только в Украине. Импорт оружия в Европе увеличился на 155 %, что напрямую связано с конфликтом, уточняют авторы доклада.

Крупнейшим поставщиком оружия украинцам стали США: страна поставила Киеву 45% от всего его военного импорта, но оружие также поступает из 34 других стран. Среди крупнейших поставщиков – Германия (12%) и Польша (11%).

Индию, долгое время занимавшую первое место по закупкам оружия, вытеснили на вторую позицию. Ее доля в мировом импорте снизилась с 9,8 % до 8,3 %. Тем временем Пакистан нарастил закупки на 61 % и потому вышел на третье место в мире по этому показателю.

Глобальный рынок экспорта оружия остается стабильным, но доли отдельных стран резко изменились. США увеличили экспорт на 43%, укрепляя статус крупнейшего продавца в мире. Напротив, поставки России рухнули на 64% из-за санкций и переключения на внутренние нужды. 

Это, однако, не помешало РФ стать третьим крупнейшим экспортером вооружений. Москва теперь контролирует лишь 7,8% мирового рынка, уступая Франции (9,6%). В прошлогоднем докладе SIPRI тоже ставил Россию на третье место с 11%. 

Впрочем, как пишет «Коммерсантъ», данным стокгольмского института нельзя верить всерьез, поскольку аналитики опираются исключительно на информацию из открытых источников — большая часть российских вооруженных контрактов проводится секретно.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us