Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире, вытеснив Индию. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), объем импорта Киева за 2020–2024 годы вырос почти в 100 раз по сравнению с 2015–2019 годами. Доля Украины в мировых поставках оружия теперь составляет 8,8 %.

Война с Россией привела к резкому росту вооружений не только в Украине. Импорт оружия в Европе увеличился на 155 %, что напрямую связано с конфликтом, уточняют авторы доклада.

Крупнейшим поставщиком оружия украинцам стали США: страна поставила Киеву 45% от всего его военного импорта, но оружие также поступает из 34 других стран. Среди крупнейших поставщиков – Германия (12%) и Польша (11%).

Индию, долгое время занимавшую первое место по закупкам оружия, вытеснили на вторую позицию. Ее доля в мировом импорте снизилась с 9,8 % до 8,3 %. Тем временем Пакистан нарастил закупки на 61 % и потому вышел на третье место в мире по этому показателю.

Глобальный рынок экспорта оружия остается стабильным, но доли отдельных стран резко изменились. США увеличили экспорт на 43%, укрепляя статус крупнейшего продавца в мире. Напротив, поставки России рухнули на 64% из-за санкций и переключения на внутренние нужды.

Это, однако, не помешало РФ стать третьим крупнейшим экспортером вооружений. Москва теперь контролирует лишь 7,8% мирового рынка, уступая Франции (9,6%). В прошлогоднем докладе SIPRI тоже ставил Россию на третье место с 11%.

Впрочем, как пишет «Коммерсантъ», данным стокгольмского института нельзя верить всерьез, поскольку аналитики опираются исключительно на информацию из открытых источников — большая часть российских вооруженных контрактов проводится секретно.



