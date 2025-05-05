ПОЛИТИКА
2 мин чтения
КНДР заполняет дефицит мигрантов в России
Северная Корея направила в Россию около 15 тыс. трудовых мигрантов, несмотря на запрет Совбеза ООН
КНДР заполняет дефицит мигрантов в России
Рабочие завода в КНДР / Reuters
5 мая 2025 г.

Власти Северной Кореи отправили в Россию около 15 тыс. трудовых мигрантов. Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Согласно санкциям Совета Безопасности ООН, КНДР запрещено нанимать своих граждан на работу за рубежом — такие меры были введены для ограничения финансирования ядерной программы страны.

Тем не менее, российская статистика указывает, что в 2024 году число граждан КНДР, въехавших в Россию, увеличилось в 12 раз по сравнению с 2023 годом. Как отмечают СМИ, многие из них въехали по студенческим визам.

По данным «Важных историй» и «Медиазоны», только в 2024 году в Россию прибыли 7,8 тыс. северокорейцев, формально — для учебы. При этом, согласно официальным данным Минобрнауки, в начале того же года в стране числилось всего около 130 студентов из КНДР.

Основная масса прибывших, как утверждается, работает на стройках и производствах Дальнего Востока.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что Пхеньян отправил в Россию тысячи рабочих в условиях растущей нехватки рабочей силы. По данным Минтруда РФ, к 2030 году стране может не хватать до 2,4 млн работников.

Кроме рабочих, КНДР направляет в Россию и военных. Южнокорейская разведка утверждает, что с 2024 года в РФ прибыли 15 тыс. солдат КНДР, из которых 600 погибли. Москва и Пхеньян официально признали участие северокорейских военных в боях в Курской области в апреле.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us