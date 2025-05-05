Власти Северной Кореи отправили в Россию около 15 тыс. трудовых мигрантов. Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Согласно санкциям Совета Безопасности ООН, КНДР запрещено нанимать своих граждан на работу за рубежом — такие меры были введены для ограничения финансирования ядерной программы страны.

Тем не менее, российская статистика указывает, что в 2024 году число граждан КНДР, въехавших в Россию, увеличилось в 12 раз по сравнению с 2023 годом. Как отмечают СМИ, многие из них въехали по студенческим визам.

По данным «Важных историй» и «Медиазоны», только в 2024 году в Россию прибыли 7,8 тыс. северокорейцев, формально — для учебы. При этом, согласно официальным данным Минобрнауки, в начале того же года в стране числилось всего около 130 студентов из КНДР.

Основная масса прибывших, как утверждается, работает на стройках и производствах Дальнего Востока.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что Пхеньян отправил в Россию тысячи рабочих в условиях растущей нехватки рабочей силы. По данным Минтруда РФ, к 2030 году стране может не хватать до 2,4 млн работников.

Кроме рабочих, КНДР направляет в Россию и военных. Южнокорейская разведка утверждает, что с 2024 года в РФ прибыли 15 тыс. солдат КНДР, из которых 600 погибли. Москва и Пхеньян официально признали участие северокорейских военных в боях в Курской области в апреле.