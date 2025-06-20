В Газе остро ощущается нехватка воды. Эта кризисная ситуация достигла такого уровня, что дети начинают умирать от жажды, заявил в пятницу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Представитель организации Джеймс Элдер на пресс-конференции в Женеве сообщил, что лишь 40% опреснительных установок продолжают работать. «Мы значительно ниже критических норм по обеспечению водой, — подчеркнул он. — Дети погибают не от взрывов, а от обезвоживания».

Гуманитарная ситуация быстро ухудшается. С апреля по май количество детей до пяти лет с диагнозом «недоедание», нуждающихся в лечении, выросло на 50%, отметили в ЮНИСЕФ. Почти полмиллиона человек ежедневно страдают от голода.

Помощь не доходит до нуждающихся. Подконтрольная США гуманитарная организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) подвергается критике за усугубление и без того тяжелой ситуации. Отсутствие четкой информации о времени и местах выдачи помощи превращает очереди в смертельные ловушки.

Утром 20 июня израильские силы убили как минимум 25 человек к югу от оси Нецарим — многие из убитых просто стояли в очереди и ждали грузовики с продуктами. Накануне погиб еще 51 человек, включая 12 жителей Газы, которые пытались подойти к пункту раздачи GHF. Элдер рассказал о трагических случаях, в том числе о мальчике, раненном танковым снарядом и умершем от полученных ран.

Путаница способствует трагедиям.

«Иногда объявляют, что пункт открыт, но эта информация распространяется во время отключения интернета в Газе. Люди не получают обновлений и идут прямо в опасную зону», — объяснил Элдер.

Ситуация усугубилась после того, как Израиль отключил электроснабжение сектора, что парализовало системы опреснения воды. Более 600 тыс. человек, которые на короткое время получили доступ к воде, снова остаются без нее.

Официальные лица ООН также предупреждают об ухудшении ситуации с перемещением населения на оккупированном Западном берегу, где около 40 тыс. палестинцев — самый большой показатель с 1967 года — были вынуждены покинуть свои дома из-за действий израильских военных.

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