ПОЛИТИКА
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Экономика России в кризисе?
Доклад ЕС поставил под сомнение официальную статистику Москвы, утверждая, что российская экономика вошла в кризис
Экономика России в кризисе?
Российская экономика в кризисе, утверждают в докладе ЕС / Reuters
14 мая 2025 г.

Новый доклад ЕС показал, что экономика России находится в более тяжелом положении, чем утверждает Кремль. Санкции Запада и переход на военные рельсы вызвали серьезные структурные проблемы, которые Москва якобы пытается скрыть, утверждают в Стокгольмском институте экономики переходного периода (SITE) — этот институт подготовил доклад.

Внешне российская экономика выглядит стабильной. Однако эксперты отмечают, что за этим скрываются нарастающие дисбалансы и долгосрочные риски.

«Военная экономика краткосрочно поддерживает активность, — говорится в докладе. — Но она держится на непрозрачном финансировании, неэффективном распределении ресурсов и сокращающихся резервах. Такая модель в долгосрочной перспективе нежизнеспособна. Вопреки риторике Кремля, время работает не на Россию».

С начала российско-украинской войны в 2022 году ЕС ввел 16 пакетов санкций против России, в том числе в отношении ключевых источников дохода — нефти, газа и угля. К санкциям присоединились США, Канада, Великобритания и Япония.

Тем не менее российские власти сообщают о высоких темпах роста экономики вопреки западным санкциям: в 2024 году — 4,3%, после 3,6% в 2023-м.

Однако директор SITE Торбьерн Беккер сомневается в достоверности этих данных. По его словам, Москва, вероятно, занижает уровень инфляции, что искажает расчет реального ВВП.

«Если инфляция действительно 9–10%, то зачем держать ключевую ставку на уровне 21%?» — задался вопросом Беккер. — «Это указывает на то, что реальные темпы инфляции выше, а значит, и ВВП завышен».

Беккер также указал на рост военных расходов при одновременном падении доходов от экспорта. Несмотря на масштабные военные траты, Россия заявляет о дефиците бюджета всего в 2% ВВП. Однако эксперт считает, что значительная часть расходов проходит через банковскую систему и не отражается в официальной статистике.

«Если учитывать скрытое финансирование, реальный дефицит может быть вдвое выше», — отметил он. Это в свою очередь повышает риски в банковском секторе, где отмечается рост кредитования.

Однако руководство РФ опровергает выводы европейцев. Президент России на встрече с представителями «Деловой России» 12 мая заявил, что экономика РФ сохраняет устойчивость.

«Во многом благодаря энергии предпринимателей экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться», — отметил политик.

Путин также подчеркнул пересмотр показателей роста: по обновленным данным, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%, а не на 4,1%. Он назвал это значимым результатом, несмотря на внешнее давление.


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