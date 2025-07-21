Иран официально признал разрушение своих систем ПВО во время июньской войны с Израилем, но заявил, что уже полностью их заменил. По словам заместителя начальника штаба армии по операциям Махмуда Мусави, новые установки были заранее размещены в резерве и задействованы сразу после ударов.

«Некоторые наши системы были повреждены — это невозможно скрыть. Но благодаря отечественным ресурсам и заблаговременно подготовленным резервам мы восстановили контроль над воздушным пространством», — заявил Мусави 20 июля.

В ходе конфликта Израиль, по данным западных СМИ, уничтожил все четыре российских комплекса С-300, находившихся на вооружении Ирана. Один был выведен из строя еще в апреле, три — во время недавних атак.

Высокопоставленный израильский источник сообщил Fox News, что «большинство систем ПВО Ирана в июне было уничтожено». Потому речь идет не о починке, а о полной замене ракетных установок.

Пентагон позже сообщил, что во время июньских атак Израиль поразил ключевые оборонные и ракетные объекты, в том числе заводы по производству твердотопливных баллистических ракет. Это, по мнению американских экспертов, серьезно ослабило наступательные возможности Ирана.

Удары по системам ПВО в середине июня вызвали, по информации The New York Times, «глубокую тревогу» в Тегеране. Беззащитными остались важнейшие нефтехимические комплексы и газовые месторождения, включая Абаданский НПЗ и порт Имам-Хомейни.

Тем не менее, официальный Тегеран старается приуменьшить масштаб потерь. Министр обороны Азиз Насирзаде ранее заявил, что производство ракет не пострадало и «все поврежденные установки были заменены на следующий же день». По его словам, знания и технологии — местные, и потому «никаких сбоев нет».

Израиль, между тем, не оставляет язык угроз. Командующий израильской армией Герци Халеви предупредил, что в следующий раз удар по Ирану будет «более мощным и глубже проникнет в сердце страны».



