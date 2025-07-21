ПОЛИТИКА
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Иран полностью восстановил свои ПВО
Тегеран утверждает, что заменил или починил все ракетные установки, разрушенные Израилем
Иран полностью восстановил свои ПВО
Тегеран утверждает, что заменил или починил все ракетные установки, разрушенные Израилем / Reuters
21 июля 2025 г.

Иран официально признал разрушение своих систем ПВО во время июньской войны с Израилем, но заявил, что уже полностью их заменил. По словам заместителя начальника штаба армии по операциям Махмуда Мусави, новые установки были заранее размещены в резерве и задействованы сразу после ударов.

«Некоторые наши системы были повреждены — это невозможно скрыть. Но благодаря отечественным ресурсам и заблаговременно подготовленным резервам мы восстановили контроль над воздушным пространством», — заявил Мусави 20 июля.

В ходе конфликта Израиль, по данным западных СМИ, уничтожил все четыре российских комплекса С-300, находившихся на вооружении Ирана. Один был выведен из строя еще в апреле, три — во время недавних атак.

Высокопоставленный израильский источник сообщил Fox News, что «большинство систем ПВО Ирана в июне было уничтожено». Потому речь идет не о починке, а о полной замене ракетных установок.

Пентагон позже сообщил, что во время июньских атак Израиль поразил ключевые оборонные и ракетные объекты, в том числе заводы по производству твердотопливных баллистических ракет. Это, по мнению американских экспертов, серьезно ослабило наступательные возможности Ирана. 

Удары по системам ПВО в середине июня вызвали, по информации The New York Times, «глубокую тревогу» в Тегеране. Беззащитными остались важнейшие нефтехимические комплексы и газовые месторождения, включая Абаданский НПЗ и порт Имам-Хомейни.

Тем не менее, официальный Тегеран старается приуменьшить масштаб потерь. Министр обороны Азиз Насирзаде ранее заявил, что производство ракет не пострадало и «все поврежденные установки были заменены на следующий же день». По его словам, знания и технологии — местные, и потому «никаких сбоев нет».

Израиль, между тем, не оставляет язык угроз. Командующий израильской армией Герци Халеви предупредил, что в следующий раз удар по Ирану будет «более мощным и глубже проникнет в сердце страны».


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