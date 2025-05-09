ПОЛИТИКА
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Литва стягивает силы на границу с Беларусью
Литва направила дополнительные военные силы к границе с Беларусью в ответ на рост числа нелегальных мигрантов и обострение ситуации в приграничных районах
Литва стягивает силы на границу с Беларусью
Солдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Беларусью / Reuters
9 мая 2025 г.

Литовские власти усиливают охрану государственной границы с Беларусью. Как сообщил начальник Государственной пограничной службы Рустамас Любаевас, принято решение о размещении дополнительных подразделений Вооруженных сил в районе Варена.

По его словам, военные помогут охранять участки у нескольких пунктов пропуска. Численность размещенных сил не раскрывается.

«Это не публичная информация», — отметил Любаевас в эфире телеканала TV3 News.

Пограничная служба Литвы сообщила, что за последние сутки были остановлены 48 человек, попытавшихся незаконно перейти границу. Ранее фиксировались случаи агрессии: мигранты забрасывали литовских пограничников камнями и палками.

С 2023 года Литва постепенно ограничивает движение через границу с Беларусью. Были закрыты пункты «Шумскас», «Тверячюс», а в марте 2024 года — «Лаворишкес» и «Райгардас».

С 16 апреля действуют ограничения и в оставшихся открытыми пунктах пропуска — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Власти заявляют, что меры принимаются на фоне продолжающегося давления со стороны Минска и роста угроз приграничной безопасности.

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