Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подстроил свадьбу своего сына как отвлекающий маневр, чтобы ввести Иран в заблуждение перед крупной атакой на Тегеран, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской и израильской разведках. Нетаньяху публично объявил, что уходит в краткосрочный отпуск для участия в свадьбе сына Авнера, назначенной на 16 июня — всего за несколько дней до начала удара.

Этот шаг должен был создать у иранского руководства впечатление, что в Тель-Авиве царит спокойствие и в ближайшее время атака маловероятна. На самом же деле свадьбу заранее перенесли. Об этом не знали даже близкие родственники премьера, уточняет газета.

В ночь на 13 июня израильские самолеты нанесли серию ударов по военным объектам в Иране. Операция получила название «Красная свадьба» — отсылка к известной сцене из сериала «Игра престолов». В результате атаки погибли несколько высокопоставленных иранских военных, разрушены важнейшие объекты иранской ядерной программы, ПВО Ирана было фактически выведено из строя.

Выступая позже у разрушенного дома в Беэр-Шеве, Нетаньяху заявил, что его семья тоже понесла «личные потери». Он назвал свою жену Сару «героиней», отметив, что именно ей пришлось справляться с отменой свадьбы.

Однако эта речь вызвала волну критики. Родственники заложников и погибших назвали заявление премьер-министра оскорбительным.

Депутат от партии «Демократы» Гилад Карив назвал Нетаньяху «безграничным нарциссом» и добавил, что настоящие герои — это врачи, учителя и простые израильтяне, а заявление о «личных потерях» Нетаньяху — это верх цинизма.

Хотя военная операция, как утверждает Тель-Авив, достигла цели, в самом Израиле растет недоверие к премьеру, которого обвиняют в чрезмерном внимании к собственному имиджу даже во время войны.



