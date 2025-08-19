ПОЛИТИКА
Китай скупает российскую нефть вместо Индии
Нью-Дели сократил закупки сырья у России после американских тарифов — но выпавшие объемы тут же закупил Пекин
Нефтяная установка в Альметьевске / Reuters
19 часов назад

Китайские НПЗ активно скупают российскую нефть, которую перестала брать Индия после того, как Вашингтон повысил торговые тарифы для Нью-Дели, сообщает Bloomberg со ссылкой на рыночные данные. Этот разворот изменил нефтяные потоки в Азии и дал Пекину возможность усилить закупки Urals из западных регионов России, уточняет агентство.

Китай, уже являющийся крупнейшим покупателем российской нефти, обычно получает сырье с Дальнего Востока. Но в августе поставки Urals из Балтики и Черного моря выросли до 75 тыс. баррелей в сутки — почти вдвое больше среднегодового уровня в 40 тыс., по данным Kpler. Для сравнения: индийский импорт обвалился до 400 тыс. баррелей в сутки — хотя еще в июле средний показатель превышал 1,18 млн.

Аналитики считают, что именно торговая стратегия Трампа вызвала этот дисбаланс. Белый дом в начале августа удвоил тарифы на индийский импорт, наказывая страну за сохранение закупок российской нефти. При этом Вашингтон не стал применять аналогичные меры к Китаю, ссылаясь на хрупкое торговое перемирие. В результате китайские переработчики получили доступ к объемам, которые ранее забирала Индия.

«Китайские НПЗ находятся в комфортной позиции и могут продолжать брать российскую нефть», — заявил Цзяньань Сун из Energy Aspects. По его словам, Urals остается конкурентоспособной по сравнению с сортами из Ближнего Востока — во многом из-за существенных дисконтов, которые делает Россия, но также за счет удобства и дешевизны логистики.

По данным аналитиков, китайские компании уже забронировали 10–15 партий Urals с поставкой в октябре и ноябре — выше обычного уровня. Уже сейчас у побережья Чжоушань стоят два танкера с 2 млн баррелей, следует из данных Bloomberg.

Urals торгуется примерно на $1 дороже, чем Brent, что подтверждает высокий спрос. 

«Если цены сохранятся, китайцы купят еще больше партий на ноябрь», — отметил Муи Сюй из Kpler.

Тем временем индийские переработчики почти не проявляют активности. Некоторые изучают предложения, но большинство опасается давления со стороны США. Эксперты предупреждают: если Китай по каким-то причинам сократит закупки, Москве придется еще сильнее снижать цены, чтобы привлечь новых покупателей.


