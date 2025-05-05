ПОЛИТИКА
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Трамп не хочет соблюдать Конституцию
Президент заявил, что не уверен в необходимости соблюдать законы и требования судов в отношении мигрантов
Трамп не хочет соблюдать Конституцию
Президент США Дональд Трамп / Reuters
5 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, распространяется ли право на судебную защиту — гарантированное Конституцией США — на всех людей в стране, включая мигрантов. Это прозвучало на фоне критики в адрес судебной системы, препятствующей его планам массовой депортации мигрантов.

В скандальном интервью NBC Трамп вновь выразил желание сделать Канаду 51-м штатом США и сообщил, что не планирует досрочно отправлять в отставку председателя ФРС Джерома Пауэлла, чей срок истекает в 2026 году. Однако больше всего вопросов вызвала реплика Трампа о том, что он не уверен в необходимости соблюдать Конституцию.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он право всех людей в США на надлежащую правовую процедуру, Трамп сказал: «Не знаю, я не юрист». Он подчеркнул, что его избрали «избавить страну от худших людей на Земле», но суды мешают выполнять это обещание.

На уточнение, намерен ли он как президент соблюдать Конституцию, Трамп ответил уклончиво: «У меня есть блестящие юристы, которые следуют решениям Верховного суда». Сам он так и не ответил, будет ли он придерживаться основного закона США — опасный прецедент, показывающий, что президент готов нарушить законы, если они мешают его планам.

В интервью он отклонил возможность баллотироваться на третий срок, хотя признал, что получает «беспрецедентное количество просьб» об этом. «Насколько мне известно, это (выдвижение на третий срок) запрещено», — добавил политик.

Говоря об экономике, Трамп вновь взвалил все проблемы на своего предшественника, заявив: «все хорошее — это экономика Трампа, все плохое — экономика Байдена». Он обвинил президента в снижении ВВП на 0,3% — хотя экономисты отмечают, что это неправда. Снижение произошло именно по вине Трампа — из-за его непродуманной экономической политики, роста импорта и тревоги на рынках из-за тарифных войн.


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