С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области запускается экспериментальный режим учета иностранцев через мобильное приложение «Амина». Об этом сообщили в учреждении «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ Сахарово).
Обязательная установка приложения распространяется на трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины.
Поставить миграционный учет в столичном регионе можно будет только через «Амину». Устанавливать приложение мигранты должны самостоятельно, без посещения ММЦ или территориальных органов МВД. Для авторизации необходима действующая карта иностранного гражданина, которую оформляют в Сахарово. В случае утраты карты допускается вход по паспортным данным.
Приложение автоматически передает сведения о геолокации пользователя. Если данные не поступают более трех рабочих дней, мигрант получает уведомление с требованием подтвердить адрес или сообщить о его изменении. Нарушение правил учета приведет к снятию с регистрации и возможному внесению в Реестр контролируемых лиц.
В рамках эксперимента отменяется обязанность собственников жилья подавать уведомления о проживающих мигрантах, участвующих в программе. В дальнейшем в «Амине» обещают добавить новые сервисы, включая оплату патента и запись на прием в ММЦ.
«С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранные граждане, прибывшие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней. Эксперимент не касается граждан Беларуси, детей, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников международных организаций», — заявил гендиректор ММЦ Антон Игнатов.
В июне власти России также запустили мультиязычное приложение ruID, позволяющее мигрантам подать заявление о въезде в страну, проверить ограничения и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг.