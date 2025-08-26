С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области запускается экспериментальный режим учета иностранцев через мобильное приложение «Амина». Об этом сообщили в учреждении «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ Сахарово).

Обязательная установка приложения распространяется на трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины.

Поставить миграционный учет в столичном регионе можно будет только через «Амину». Устанавливать приложение мигранты должны самостоятельно, без посещения ММЦ или территориальных органов МВД. Для авторизации необходима действующая карта иностранного гражданина, которую оформляют в Сахарово. В случае утраты карты допускается вход по паспортным данным.

Приложение автоматически передает сведения о геолокации пользователя. Если данные не поступают более трех рабочих дней, мигрант получает уведомление с требованием подтвердить адрес или сообщить о его изменении. Нарушение правил учета приведет к снятию с регистрации и возможному внесению в Реестр контролируемых лиц.