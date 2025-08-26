ПОЛИТИКА
2 мин чтения
За мигрантами проследит «Амина»
С сентября в Москве и области мигрантов будут ставить на учет через мобильное приложение «Амина» с передачей данных о геолокации
За мигрантами проследит «Амина»
Мигранты в Москве / Reuters
26 августа 2025 г.

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области запускается экспериментальный режим учета иностранцев через мобильное приложение «Амина». Об этом сообщили в учреждении «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ Сахарово).

Обязательная установка приложения распространяется на трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины.

Поставить миграционный учет в столичном регионе можно будет только через «Амину». Устанавливать приложение мигранты должны самостоятельно, без посещения ММЦ или территориальных органов МВД. Для авторизации необходима действующая карта иностранного гражданина, которую оформляют в Сахарово. В случае утраты карты допускается вход по паспортным данным.

Приложение автоматически передает сведения о геолокации пользователя. Если данные не поступают более трех рабочих дней, мигрант получает уведомление с требованием подтвердить адрес или сообщить о его изменении. Нарушение правил учета приведет к снятию с регистрации и возможному внесению в Реестр контролируемых лиц.

Читайте также

В рамках эксперимента отменяется обязанность собственников жилья подавать уведомления о проживающих мигрантах, участвующих в программе. В дальнейшем в «Амине» обещают добавить новые сервисы, включая оплату патента и запись на прием в ММЦ.

«С 1 сентября 2026 года к эксперименту присоединятся иностранные граждане, прибывшие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней. Эксперимент не касается граждан Беларуси, детей, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников международных организаций», — заявил гендиректор ММЦ Антон Игнатов.

В июне власти России также запустили мультиязычное приложение ruID, позволяющее мигрантам подать заявление о въезде в страну, проверить ограничения и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us