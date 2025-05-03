ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украинцы сбили российский Су-30
Украинский морской дрон сбил российский истребитель Су-30 в районе Новороссийска, сообщили в военной разведке Украины
Украинцы сбили российский Су-30
Российский истребитель Су-30 / Reuters
3 мая 2025 г.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что 2 мая украинские силы сбили российский истребитель Су-30 в Черном море недалеко от Новороссийска.

По информации ГУР, удар был нанесен во время массированной атаки беспилотников по российским регионам. Истребитель сбил морской дрон Magura, выпустив по цели ракету «воздух-воздух» Р-73 с тепловой головкой самонаведения.

Самолет загорелся и рухнул в воду. В украинской разведке подчеркнули, что это первый в мире случай уничтожения боевого самолета морским беспилотником.

Российские блогеры подтвердили информацию о падении Су-30. По данным канала «Военкор Котенок», удар был нанесен с безэкипажного катера примерно в 50 км от Новороссийска.

Инцидент произошел в ночь на субботу, во время налета дронов на город, после чего местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

ВСУ применили тактику «выманивания» — российский самолет был вытянут вглубь акватории, после чего атакован.

Пилоты катапультировались и были спасены гражданскими судами, сообщили российские военкоры.

Ранее, в ночь на 31 декабря 2024 года, украинские морские беспилотники уже сбивали российские вертолеты. Тогда в районе мыса Тарханкут в Крыму были уничтожены два Ми-8.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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