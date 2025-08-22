Европейские лидеры могут использовать стремление Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира как инструмент давления, чтобы вовлечь его активнее в переговоры по Украине, пишет The Economist.

Журнал отмечает: страны ЕС могли бы публично поддержать выдвижение Трампа, направив письма в Нобелевский комитет. Формально такие шаги почти ничего не значат — более 100 тысяч ученых и общественных деятелей имеют право номинировать кандидатов. Но символическая поддержка Европы могла бы подтолкнуть американского президента к большей вовлеченности в урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

Реальное влияние ЕС на решение комитета минимально: победителя выбирает пятерка норвежских политиков и общественных деятелей, входящих в Нобелевский комитет. Впрочем, Норвегия и власти в Брюсселе могли бы подключить все свое влияние, чтобы все-таки дать Трампу шанс на победу — или хотя бы номинировать его публично. Это, по данным журнала, могло бы заставить президента США поспешить с перемирием между РФ и Украиной.

Трамп почти не скрывает своей одержимости премией. NBC сообщала 15 августа, что президент США «‎очень хочет получить награду»‎, хотя сам сомневается в успехе этой затеи. Норвежские СМИ ранее писали, что он лично звонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, бывшему генсеку НАТО, и спрашивал его насчет премии. Белый дом подтвердил разговор, но утверждал, что он касался тарифов и торговли.