Европейские лидеры могут использовать стремление Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира как инструмент давления, чтобы вовлечь его активнее в переговоры по Украине, пишет The Economist.
Журнал отмечает: страны ЕС могли бы публично поддержать выдвижение Трампа, направив письма в Нобелевский комитет. Формально такие шаги почти ничего не значат — более 100 тысяч ученых и общественных деятелей имеют право номинировать кандидатов. Но символическая поддержка Европы могла бы подтолкнуть американского президента к большей вовлеченности в урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.
Реальное влияние ЕС на решение комитета минимально: победителя выбирает пятерка норвежских политиков и общественных деятелей, входящих в Нобелевский комитет. Впрочем, Норвегия и власти в Брюсселе могли бы подключить все свое влияние, чтобы все-таки дать Трампу шанс на победу — или хотя бы номинировать его публично. Это, по данным журнала, могло бы заставить президента США поспешить с перемирием между РФ и Украиной.
Трамп почти не скрывает своей одержимости премией. NBC сообщала 15 августа, что президент США «очень хочет получить награду», хотя сам сомневается в успехе этой затеи. Норвежские СМИ ранее писали, что он лично звонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, бывшему генсеку НАТО, и спрашивал его насчет премии. Белый дом подтвердил разговор, но утверждал, что он касался тарифов и торговли.
Как писала Guardian, Трамп якобы намекнул, что Норвегия могла бы получить более выгодные условия торговой сделки по тарифам, если бы облегчила для президента США получение Нобелевской премии.
Трамп уже не раз жаловался, что Нобелевский комитет игнорирует его достижения, хотя уже четверо его предшественников на посту главы США, включая Барака Обаму, получали награду. В июне республиканец писал в Truth Social: «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни сделал — Россия, Украина, Израиль, Иран. Но люди знают правду, и это главное».
По оценке The Economist, апелляция к самолюбию Трампа может стать для Европы эффективным рычагом. Лидеры ЕС надеются, что лестные сигналы подтолкнут президента к реальным действиям, хотя окончательная судьба переговоров зависит от Москвы и Киева.