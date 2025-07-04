ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и Ирана встретились в Азербайджане
Президент Эрдоган, находящийся в Азербайджане для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, провел переговоры с Пезешкианом
Президенты Турции и Ирана встретились в Азербайджане
/ AA
4 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Организации экономического сотрудничества, который проходит в Азербайджане, сообщает Управление коммуникаций.

Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул важность превращения фактического перемирия между Ираном и Израилем в устойчивое спокойствие, выразил мнение, что проблемы следует решать путем переговоров, и заявил о готовности Турции при необходимости оказать содействие и посредничество.

Он также отметил необходимость укрепления сотрудничества между Турцией и Ираном в борьбе с терроризмом, а также заявил, что развитие двусторонних отношений, в частности в сфере торговли, принесет пользу обеим странам.

Во встрече президента сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр торговли Омер Болат, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун и главный советник по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

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