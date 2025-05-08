Военная помощь США Украине вскоре после инаугурации Дональда Трампа была временно остановлена — по устному распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы и источники в американской администрации.

По данным Reuters, Транспортное командование ВС США (TRANSCOM) получило приказ остановить 11 рейсов с артиллерийскими боеприпасами и другим вооружением, направлявшимися в Украину. Приказ поступил из офиса главы Пентагона и не был зафиксирован письменно.

Источники агентства утверждают, что президент Трамп о решении не знал. Хотя 30 января он провел встречу в Белом доме, где обсуждался вопрос поддержки Украины, никаких распоряжений о прекращении помощи от него не последовало.

После остановки поставок Киев и польские представители, участвовавшие в координации логистики, начали направлять срочные запросы в Вашингтон. Однако в Белом доме, Пентагоне и Госдепе не могли объяснить, кто инициировал блокировку и будет ли она носить постоянный характер.

В течение недели рейсы возобновили. В ответ на запрос журналистов в Белом доме заявили, что глава Пентагона якобы исполнял указание президента. Однако причины столь быстрой отмены приказа не пояснили.

Reuters отмечает, что произошедшее демонстрирует неразбериху внутри администрации и хаотичную работу системы принятия решений в вопросах национальной безопасности. Внутри Пентагона, по словам источников, царили разногласия и неопределенность.

Позднее, уже в марте, поставки помощи Украине, утвержденные еще при Джо Байдене, официально приостановили. Белый дом объявил о заморозке 4 марта, а 11 марта сообщил о возобновлении поставок.