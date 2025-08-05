Захарова отметила, что израильские военнослужащие находились на месте происшествия, но не предприняли никаких действий, чтобы остановить нападавших. Российское посольство в Тель-Авиве направило соответствующее представление израильским властям.

Захарова также напомнила о нападении на российское посольство в Швеции в мае этого года. Тогда беспилотник сбросил контейнер с краской на площадку перед главным входом диппредставительства в Стокгольме. Этот инцидент стал уже пятнадцатым с мая 2024 года, подчеркнула она.

По ее словам, шведская полиция до сих пор не нашла ни одного виновного. МИД РФ выразил сомнения в заинтересованности властей Швеции в расследовании и вновь призвал Стокгольм обеспечить безопасность посольства в соответствии с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.