В Стамбуле началась трехсторонняя встреча Турции, России и Украины, организованная при посредничестве Анкары в резиденции Чыраган. Заседание стартовало в 14:45 по местному времени.

В переговорах принимают участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын и начальник Генерального штаба генерал армии Метин Гюрак.

Открывая встречу, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал акцент на необходимости практических шагов ради прекращения войны:

«Мы обсудим подготовку к встрече лидеров. Главное — обеспечить устойчивый мир. Турция готова предпринять любые шаги, которые могут содействовать этому процессу», — подчеркнул он.

Фидан отметил глобальное внимание к переговорному процессу:

«Взоры всего мира сейчас прикованы к контактам и дискуссиям, которые будут проходить здесь. Мы искренне верим, что вы сможете использовать эту возможность максимально эффективно и добиться конкретных результатов, приближающих нас к миру».

Он отдельно выделил поддержку со стороны США и лично президента Трампа:

«Мы придаем большое значение доверию и поддержке, которую выражают Соединенные Штаты. Решимость президента Дональда Трампа в вопросе установления мира открыла новое окно возможностей», — сказал Фидан.

В завершение он подчеркнул уникальную роль Турции как доверенного посредника:

«Доверие, которое к Турции проявляют как Россия, так и Украина, для нас выше любых политических соображений».