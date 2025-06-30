Последние события в регионе и глобальные изменения в мировой политике доказали обоснованность антитеррористических мер, принимаемых Турцией. Об этом после заседания кабинета министров заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что страна не потерпит угроз национальной безопасности. «Турция готова дать решительный отпор на любые агрессивные действия против своей национальной безопасности», - заявил он.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом проекта по созданию свободной от терроризма Турции.

«Мы высоко ценим ответственные и конструктивные заявления политических деятелей в целом и считаем их очень ценными с точки зрения успеха», — сказал он, призвав сохранять единство ради безопасности страны.

Президент также предупредил, что Турция жестко ответит на любые провокации: «Мы прекрасно знаем, как бросить пушечное ядро в того, кто бросает камень в наше окно».

На международной арене Турция готовится к саммиту НАТО в Анкаре в 2026 году, где, по словам Эрдогана, страна «подготовит почву для принятия очень важных решений». Президент Турции подчеркнул важность укрепления позиций Турции в альянсе для противодействия глобальным угрозам.