Сотрудники влиятельного международного информационного агентства Reuters обвинили руководство компании в систематической произраильской предвзятости при освещении геноцида в Газе. Это следует из внутреннего расследования и свидетельств журналистов, переданных изданию Declassified.
Скандал разгорелся из-за заголовка в Reuters о гибели палестинского журналиста Энеса аш-Шарифа в начале этого месяца: «Израиль убил журналиста Al Jazeera, которого считает лидером ХАМАС». Особенно примечательно то, что аш-Шариф сам работал в Reuters и входил в команду, получившую Пулитцеровскую премию 2024 года.
«Освещая то, что мы называем израильско-хамасовской войной, я понял, что мои ценности не совпадают с ценностями компании», — написал в письме коллегам один из редакторов стола, уволившийся в августе 2024 года. В том же письме он добавил: «Я прикрепил отчет... и открытое письмо, которое некоторые коллеги и я направили руководству в надежде, что Reuters будет придерживаться основных журналистских принципов, но теперь я понимаю, что высшее руководство вряд ли изменится, не говоря уже о том, чтобы перестать активно подавлять критику».
Старший директор по коммуникациям Reuters Хизер Карпентер в ответе изданию Declassified отрицала, что компания вообще получала такое письмо.
Однако источник в Reuters рассказал: «Через несколько недель после событий 7 октября несколько журналистов агентства поняли, что наше освещение войны в Газе необъективно. Тогда группа журналистов, не отрываясь от основной работы, провела масштабное внутреннее расследование — сделала количественный и качественный анализ наших материалов».
Их внутреннее исследование, которое видело издание Declassified, проанализировало 499 отчетов с тегом «Израиль-Палестина», опубликованных между 7 октября и 14 ноября 2023 года.
Они обнаружили «устойчивую модель выделения больше ресурсов на освещение историй, затрагивающих израильтян, в отличие от палестинцев». На момент их анализа в Газе было убито более 11 000 палестинцев — примерно в десять раз больше числа израильских жертв.
Последняя официальная статистика Министерства здравоохранения Газы составляет почти 62 000 погибших. Однако, вероятно, что фактических жертв примерно в три раза больше.
Авторы исследования также недоумевали: почему Reuters почти не освещает мнения экспертов о геноциде в Газе, хотя обвинения России в военных преступлениях в Украине агентство подавало совсем по-другому.
«Один очевидный пример того, как наша формулировка подразумевает предвзятость, заключается в нашем выборе запретить использование слова «Палестина»... Хотя Палестина может не признаваться как государство в некоторых западных странах, нам не нужно притворяться, что это не реальное место», — жаловались авторы.
Руководство Reuters не ответило на вопросы Declassified о том, были ли приняты какие-либо рекомендации из внутреннего исследования.
К маю в Reuters все-таки начали что-то менять в редакционных стандартах — видимо, внутренняя критика подействовала. Редактор агентства по качеству и стилю Говард Голлер разослал письмо коллегам: «Обновляем стиль Reuters по ближневосточному конфликту».
Теперь в Reuters разрешили писать слово «геноцид», но только со ссылкой на источник. А вот «Палестину» по-прежнему можно упоминать лишь в историческом контексте — «когда речь идет о древности... до 1948 года».
Но даже после послаблений слово «геноцид» почти не появлялось в материалах. Анализ Declassified показал: с 21 июня по 7 августа из 300 статей на странице «Израиль и ХАМАС в состоянии войны» термин использовали всего 14 раз.
Вместо него писали «война», «кампания», «конфликт», «эскалация», «нападение». И если уж «геноцид» упоминался, то обязательно с израильскими опровержениями — такой учтивости не удостаивались ни Россия, ни поддерживаемые ОАЭ суданские боевики.
Доктор Ассаль Рад, историк Ближнего Востока, которую в соцсетях прозвали «исправительницей заголовков», объяснила Declassified: «Это по сути отрицание геноцида. Reuters называет израильские зверства в Газе «войной» или «военной кампанией», а не геноцидом, хотя эксперты по правам человека и международные организации уже признали — Израиль совершает геноцид».
Пресс-служба Reuters заявила Declassified, что считает свои материалы «справедливыми и беспристрастными, согласно принципам доверия Thomson Reuters». «Как и в других редакциях, наше освещение войны внимательно изучают, включая наших собственных журналистов, и мы получаем много разных откликов», — добавили в агентстве.