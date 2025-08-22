Сотрудники влиятельного международного информационного агентства Reuters обвинили руководство компании в систематической произраильской предвзятости при освещении геноцида в Газе. Это следует из внутреннего расследования и свидетельств журналистов, переданных изданию Declassified.

Скандал разгорелся из-за заголовка в Reuters о гибели палестинского журналиста Энеса аш-Шарифа в начале этого месяца: «Израиль убил журналиста Al Jazeera, которого считает лидером ХАМАС». Особенно примечательно то, что аш-Шариф сам работал в Reuters и входил в команду, получившую Пулитцеровскую премию 2024 года.

«Освещая то, что мы называем израильско-хамасовской войной, я понял, что мои ценности не совпадают с ценностями компании», — написал в письме коллегам один из редакторов стола, уволившийся в августе 2024 года. В том же письме он добавил: «Я прикрепил отчет... и открытое письмо, которое некоторые коллеги и я направили руководству в надежде, что Reuters будет придерживаться основных журналистских принципов, но теперь я понимаю, что высшее руководство вряд ли изменится, не говоря уже о том, чтобы перестать активно подавлять критику».

Старший директор по коммуникациям Reuters Хизер Карпентер в ответе изданию Declassified отрицала, что компания вообще получала такое письмо.

Однако источник в Reuters рассказал: «Через несколько недель после событий 7 октября несколько журналистов агентства поняли, что наше освещение войны в Газе необъективно. Тогда группа журналистов, не отрываясь от основной работы, провела масштабное внутреннее расследование — сделала количественный и качественный анализ наших материалов».

Их внутреннее исследование, которое видело издание Declassified, проанализировало 499 отчетов с тегом «Израиль-Палестина», опубликованных между 7 октября и 14 ноября 2023 года.

Они обнаружили «устойчивую модель выделения больше ресурсов на освещение историй, затрагивающих израильтян, в отличие от палестинцев». На момент их анализа в Газе было убито более 11 000 палестинцев — примерно в десять раз больше числа израильских жертв.

Последняя официальная статистика Министерства здравоохранения Газы составляет почти 62 000 погибших. Однако, вероятно, что фактических жертв примерно в три раза больше.