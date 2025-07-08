В Словакии начался судебный процесс над Юраем Цинтулой — 72-летним мужчиной, который 15 мая 2024 года тяжело ранил премьер-министра Роберта Фицо. Цинтула проходит по делу как обвиняемый в совершении террористического акта и может получить пожизненное заключение.

По версии следствия, Цинтула открыл огонь, когда Фицо подошел к сторонникам после заседания правительства в городе Гандлова. Премьер получил четыре огнестрельных ранения, в том числе в живот. Врачи провели ему две сложные операции, суммарно продолжавшиеся более семи часов.

По показаниям, озвученным прокурором, Цинтула заявил, что действовал из несогласия с политикой властей: отменой антикоррупционного спецпрокуратурного ведомства, прекращением военной помощи Украине и культурной повесткой правительства. При этом, по его словам, он хотел «подорвать здоровье» премьера, но не стремился убивать.

Цинтула отказался давать показания в суде, однако подтвердил подлинность ранее сделанных признаний. Его адвокат настаивает, что обвинение в терроризме необоснованно и должно быть отклонено. Изначально обвинение квалифицировалось как покушение на убийство, но позднее было переквалифицировано в террористический акт — на основе новых материалов следствия.

Суд в Банска-Быстрице запланировал заседания на два дня, но процесс, вероятно, затянется до конца года.

Власти Словакии поначалу называли нападение делом «одинокого волка», но затем допустили участие третьих лиц, «действовавших в интересах исполнителя». Сам Фицо неоднократно обвинял в подстрекательстве либеральную оппозицию и независимые СМИ, отказываясь верить в теорию одиночки.

Роберт Фицо вернулся к власти в 2023 году с партией Smer, выступающей с евроскептической и антиукраинской риторикой. В последние месяцы его политика вызывает массовые протесты по всей стране: оппозиция обвиняет премьера в отходе от курса на интеграцию с ЕС и сближении с Москвой.