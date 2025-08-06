Дональд Трамп 5 августа заявил, что пока рано определяться с кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Однако он признал: нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс «скорее всего» станет фаворитом партии и его возможным преемником.
«Да, скорее всего», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он поддержать Вэнса и расчистить ему путь. Он подчеркнул, что вице-президент «отлично справляется» и на данный момент имеет самые высокие шансы.
Трамп также предположил, что госсекретарь Марко Рубио мог бы составить с Вэнсом сильный дуэт. Президент добавил, что и другие члены его кабинета способны возглавить движение MAGA в будущем.
При этом Трамп еще раз уточнил, что «вероятно, не будет» баллотироваться на третий срок, запрещенный Конституцией.
Хотя ранее он и его союзники неоднократно намекали на такую возможность — порой в шутку, а иногда и более серьезно. Эксперты считают, что подобные заявления помогают президенту отодвигать дискуссии о выборах 2028 года и удерживать внимание на своей администрации.
На встрече с Трампом присутствовали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и генпрокурор Пэм Бонди, которых также считают политиками с президентскими амбициями. Однако их Трамп не упомянул.
Рубио, ранее участвовавший в президентской гонке 2016 года, в июле заявил, что Вэнс стал бы «отличным кандидатом» и что пока рано обсуждать свою собственную кампанию. Он не исключил, что может когда-нибудь выдвинуться сам.
Вэнс, бывший морпех и сенатор от Огайо, в нынешней администрации стал ключевым дипломатом и лицом внешней политики Трампа. Рубио, в свою очередь, вошел в историю как первый после Генри Киссинджера, кто одновременно занимает посты госсекретаря и советника по нацбезопасности.
Хотя они конкурировали за пост вице-президента, теперь Рубио и Вэнс называют друг друга близкими друзьями и надежными партнерами в работе.