Дональд Трамп 5 августа заявил, что пока рано определяться с кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Однако он признал: нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс «скорее всего» станет фаворитом партии и его возможным преемником.

«Да, скорее всего», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он поддержать Вэнса и расчистить ему путь. Он подчеркнул, что вице-президент «отлично справляется» и на данный момент имеет самые высокие шансы.

Трамп также предположил, что госсекретарь Марко Рубио мог бы составить с Вэнсом сильный дуэт. Президент добавил, что и другие члены его кабинета способны возглавить движение MAGA в будущем.

При этом Трамп еще раз уточнил, что «вероятно, не будет» баллотироваться на третий срок, запрещенный Конституцией.

Хотя ранее он и его союзники неоднократно намекали на такую возможность — порой в шутку, а иногда и более серьезно. Эксперты считают, что подобные заявления помогают президенту отодвигать дискуссии о выборах 2028 года и удерживать внимание на своей администрации.