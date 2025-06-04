Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин намерен нанести ответный удар по Украине после серии атак дронов на российские аэродромы. Об этом Трамп сообщил после телефонного разговора с президентом РФ, длившегося около 75 минут. «Мы обсудили атаку на российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон», — написал он. По словам Трампа, Путин «сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы».

Он также подчеркнул: «Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру». По мнению Трампа, «мир возможен, но не прямо сейчас».

Сегодня посольство США в Киеве предупредило американских граждан о повышенном риске массированных авиаударов по Украине и призвало соблюдать повышенные меры безопасности.

Разговор состоялся на фоне украинской операции с применением дронов против баз стратегической авиации в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях. По разным данным, в рамках операции «Паутина» были поражены от 12 до 40 боевых самолетов. Это были первые удары дронов по российской Сибири.

Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством назвал трагические обрушения мостов в Брянской и Курской областях, случившиеся незадолго до атак по авиабазам, терактами и отверг предложения о переговорах на уровне лидеров.

В завершение своего поста Трамп отметил, что обсуждал с Путиным также ситуацию вокруг Ирана. «Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, я считаю, мы пришли к согласию», — написал он. По словам Трампа, Путин выразил готовность подключиться к переговорам с Тегераном, чтобы ускорить их завершение.

Ранее в среду стало известно, что Трамп попросил Сенат временно не выносить на голосование законопроект об усилении санкций против Москвы, означающий фактическое эмбарго на энергоносители из РФ. Об этом сообщил сенатор Роджер Уикер.