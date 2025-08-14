ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Почему Гарвард запретил писать о Палестине?
Более 115 ученых заявили, что университет уступил требованиям Трампа и запретил публикацию статей о Газе
Протест у Гарвардского университета / AP
14 августа 2025 г.

Более 115 ученых осудили Гарвард за отмену специального выпуска журнала, посвященного Палестине. Они назвали решение «цензурой» и попыткой заглушить академическое обсуждение жестокостей Израиля в Газе.

В открытом письме, опубликованном 14 августа, авторы подчеркнули: отмена выпуска Harvard Educational Review стала «прямым препятствием для распространения знаний о Палестине на фоне геноцида в Газе». 

Журнал планировал выпуск шесть месяцев после начала войны Израиля в Газе. Статьи должны были обсудить образование палестинцев, преподавание о Палестине и связанные дискуссии в школах и колледжах США.

Редакторы журнала указывали, что образование играет ключевую роль в поддержке студентов, педагогов и политиков, помогая понять происходящее в Газе. Выпуск был уже готов: статьи отредактировали, контракты с авторами подписали, выпуск анонсировали на конференциях.

Но в последний момент издательство Гарвардской школы образования потребовало дополнительного «юридического анализа» всех материалов. Авторы выступили против, в ответ издательство отменило выпуск.

Исполнительный директор группы Гарвардского издательства, Джессика Фиорилло, в письме The Guardian объяснила решение «неудовлетворительной редакцией» и «отсутствием согласованности внутри команды». Авторы отвергли эти объяснения и назвали отмену опасным прецедентом, подтверждающим так называемое «палестинское исключение» из академической свободы.

Профессор Оксфорда Арати Срипракаш отметила: отмена мобилизовала ученых, потому что они увидели в этом угрозу академической свободе.

«В Газе уничтожили всю систему высшего образования, а теперь по всему миру пытаются блокировать изучение происходящего. Мы обязаны защищать знания и обучение без страха», — заявила эксперт.

Палестинско-американская антрополог Теа Абу Эль-Хад назвала действия университета «признаком капитуляции института» перед требованиями Дональда Трампа, который ранее призывал университет отказаться от поддержки Палестины и требовал выдать имена студентов, участвовавших в пропалестинских митингах. 

Эксперты предупреждают, что ситуация в Гарварда отражает растущее политическое давление на университеты США и может подорвать независимость высшей школы при обсуждении Палестины. 


