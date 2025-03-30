ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС принимает новое перемирие
Израиль требует освобождения 10 заложников вместо 5, предложенных в египетском плане, что может осложнить достижение соглашения перед еврейским праздником Песах
ХАМАС принимает новое перемирие
Халиль аль-Хайя / Reuters
30 марта 2025 г.

Палестинское движение ХАМАС согласилось с новым предложением о прекращении огня в секторе Газа, представленным Египтом и Катаром в качестве посредников. Палестинское движение выразило надежду, что Израиль не будет препятствовать реализации плана.

«Мы получили предложение два дня назад от наших братьев в Египте и Катаре, которые выступают посредниками в переговорах, — заявил глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в телевизионном обращении по случаю Ид аль-Фитр. — Мы позитивно отнеслись к предложению и приняли его, и мы надеемся, что оккупация не будет саботировать его или подрывать усилия посредников».

Аль-Хайя не раскрыл подробности предложения, однако международные СМИ в последние дни сообщали, что Египет и Катар представили план прекращения огня в Газе, согласно которому вторая фаза соглашения о прекращении огня и обмене пленными между ХАМАС и Израилем вступит в силу после периода затишья.

«Мы полностью выполнили наши обязательства и работали с посредниками, чтобы Израиль соблюдал свои обязательства. Однако он отказался от всего соглашения после завершения первой фазы», — добавил он.

Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила позднее, что Тель-Авив представил альтернативное предложение о прекращении огня и обмене пленными в Газе, в котором требует, чтобы ХАМАС освободил 10 заложников вместо пяти, как предусмотрено в египетском предложении.

По словам информированных источников, Израиль «надеется достичь соглашения о прекращении огня до еврейского праздника Песах», который выпадает на период с 12 по 20 апреля.

Ранее в субботу канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что Тель-Авив ответил на предложение, полученное от посредников, своим альтернативным вариантом, который был полностью согласован с Вашингтоном. Содержание обоих предложений не раскрывается.

18 марта израильская армия начала внезапную воздушную кампанию против Газы, убив более 920 человек, ранив более 2000 и нарушив соглашение о прекращении огня и обмене пленными.

С октября 2023 года в результате жестокого военного наступления Израиля на Газу погибло более 50 200 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 114 000 получили ранения.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также обвиняется в геноциде в Международном суде за свою войну в эксклаве.

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