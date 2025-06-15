ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган обсудил с эмиром Кувейта угрозу новой войны
Анкара и Кувейт обсудили последствия израильско-иранского конфликта и осудили попытки отвлечь внимание от событий в Газе
Президент Эрдоган обсудил с эмиром Кувейта угрозу новой войны
/ AA
день назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мишалем аль-Ахмедом аль-Джабиром ас-Сабахом. В центре обсуждения оказались столкновения между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы.

По словам Эрдогана, атаки Израиля на Иран ставят под угрозу безопасность региона, который «не может позволить себе еще одну войну». Он подчеркнул, что правительство Нетаньяху представляет собой проблему для глобальной стабильности и безопасности.

Президент Турции также заявил, что удары Израиля подрывают процесс ядерных переговоров между Ираном и США, а единственным выходом из кризиса был и остается дипломатический путь.

Он подчеркнул, что Турция и Кувейт демонстрируют решительное неприятие израильских действий как в Газе, так и в отношении Ирана. Он обвинил Израиль в попытке «затмить геноцид в Газе» за счет эскалации с Ираном и призвал не допустить этого.

Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us