Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мишалем аль-Ахмедом аль-Джабиром ас-Сабахом. В центре обсуждения оказались столкновения между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы.

По словам Эрдогана, атаки Израиля на Иран ставят под угрозу безопасность региона, который «не может позволить себе еще одну войну». Он подчеркнул, что правительство Нетаньяху представляет собой проблему для глобальной стабильности и безопасности.

Президент Турции также заявил, что удары Израиля подрывают процесс ядерных переговоров между Ираном и США, а единственным выходом из кризиса был и остается дипломатический путь.

Он подчеркнул, что Турция и Кувейт демонстрируют решительное неприятие израильских действий как в Газе, так и в отношении Ирана. Он обвинил Израиль в попытке «затмить геноцид в Газе» за счет эскалации с Ираном и призвал не допустить этого.