«Стабильность Сирии напрямую связана с безопасностью Турции»
Минобороны Турции заявило, что поддерживает шаги Сирии по сохранению единства и осудило продолжающиеся атаки Израиля в Газе и регионе
Анкара подтвердила поддержку мер Сирии по сохранению единства и суверенитета / AA
28 августа 2025 г.

Анкара считает, что Сирия сможет достичь стабильности только при сохранении территориальной целостности и суверенитета и при наличии сильного централизованного управления, которое не оставляет места сепаратистским элементам. Об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны Турции. 

По их словам, сирийское правительство продолжает работу, стараясь сохранять равную дистанцию ко всем этническим и конфессиональным группам.  

«Стабильность Сирии напрямую связана с безопасностью Турции, и каждый шаг в этом направлении вносит вклад в мир в регионе», — подчеркивают в министерстве. 

13 августа Турция и Сирия подписали «Меморандум о совместной подготовке и консультировании». В его рамках продолжаются программы по повышению боеспособности сирийских вооруженных сил. Анкара готова содействовать созданию учебных центров в соответствии с запросами Дамаска. 

В ведомстве подчеркнули, что Турция поддержит любые меры, которые сирийское правительство примет для сохранения собственного единства и целостности. 

В заявлении также говорится, что Израиль продолжает «бездумные атаки», направленные против мира и стабильности в регионе. 

Отмечается, что в осажденном секторе Газа гуманитарная катастрофа усиливается, палестинцы борются за выживание, а израильские силы целенаправленно атакуют мирных жителей, включая пациентов больниц и журналистов. 

«Целенаправленные нападения на независимых журналистов направлены на то, чтобы скрыть масштабы массовых убийств и гуманитарной катастрофы от международного сообщества», — говорится в заявлении. 

Анкара заявила, что безнаказанность за военные преступления и международные нарушения укрепляет «безграничное высокомерие Израиля». 

Турция подчеркнула, что обеспечение постоянного прекращения огня в Газе, сохранение гуманитарных коридоров и привлечение виновных к ответственности должно стать обязанностью международного сообщества. 

Кроме того, было отмечено, что атаки Израиля против Сирии, Ливана и Йемена подрывают безопасность всего региона. Турция подчеркнула, что Израиль обязан уважать территориальную целостность и суверенитет всех соседних стран, поскольку это является необходимым условием регионального мира и стабильности. 

 

