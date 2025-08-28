Анкара считает, что Сирия сможет достичь стабильности только при сохранении территориальной целостности и суверенитета и при наличии сильного централизованного управления, которое не оставляет места сепаратистским элементам. Об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны Турции.

По их словам, сирийское правительство продолжает работу, стараясь сохранять равную дистанцию ко всем этническим и конфессиональным группам.

«Стабильность Сирии напрямую связана с безопасностью Турции, и каждый шаг в этом направлении вносит вклад в мир в регионе», — подчеркивают в министерстве.

13 августа Турция и Сирия подписали «Меморандум о совместной подготовке и консультировании». В его рамках продолжаются программы по повышению боеспособности сирийских вооруженных сил. Анкара готова содействовать созданию учебных центров в соответствии с запросами Дамаска.

В ведомстве подчеркнули, что Турция поддержит любые меры, которые сирийское правительство примет для сохранения собственного единства и целостности.

В заявлении также говорится, что Израиль продолжает «бездумные атаки», направленные против мира и стабильности в регионе.