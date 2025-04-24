Администрация Дональда Трампа оказалась в центре очередного скандала. Представители властей направили личные сообщения преподавателям колледжа Барнард с неожиданным и тревожным вопросом: «Вы еврей?»

На личные телефоны десятков профессоров пришли сообщения от Комиссии по равным возможностям трудоустройства (EEOC) с предложением пройти «добровольный» опрос. Один из первых вопросов — выбрать подходящее: «Я еврей», «Я израильтянин», «У меня еврейские или израильские корни», «Я исповедую иудаизм», «Другое».

Профессора восприняли это как попытку государственного контроля.

«Факт, что федеральное агентство напрямую обращается к нам с таким вопросом, — это зловеще», — заявила доцент колледжа Дебби Бечер. По ее словам, власти целенаправленно давят на свободу слова, особенно когда речь идет о критике Израиля.

Позже администрация колледжа подтвердила: EEOC ведет расследование по обвинениям в дискриминации еврейских сотрудников. Однако руководство Барнарда отметило, что не получало предварительного уведомления о передаче персональных данных агентству. Преподавателям сообщили, что участие в опросе необязательно, но тревога усилилась.

Это не первый случай, когда администрацию Трампа обвиняют в политизации EEOC. Комиссия, изначально созданная для защиты от дискриминации, все чаще используется для атак на программы разнообразия и университеты, критикующие действия Израиля в Газе.

Преподаватели опасаются: речь идет не о борьбе с антисемитизмом, а о подавлении инакомыслия и любой критики Израиля. Некоторые сообщили, что сообщения получили даже бывшие сотрудники. Другие опасаются, что теперь анонимные жалобы могут использоваться против сторонников Палестины.

«Эта администрация никогда не боролась с антисемитизмом, — сказала Бечер. — Она использует EEOC как инструмент давления на университеты, чтобы вычислить всех, кто критикует Израиль».

Ранее администрация Трампа направила аналогичные требования выдать списки всех участников пропалестинских акций в Колумбийском и Гарвардском университетах.



