Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным должна открыть возможность для реального мира между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Ожидаю сегодня же доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке ко встрече на Аляске. Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что «время завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией».

«Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно» — добавил глава государства.

Президент Украины сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили развитие системы контрактов в Силах обороны. Он отметил, что армия при любых обстоятельствах будет готова эффективно реагировать на угрозы украинской государственности.