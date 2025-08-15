ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
«Надеемся на Америку»
Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске должна стать шагом к реальному миру и открытию трехстороннего формата переговоров с участием Украины
«Надеемся на Америку»
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
15 августа 2025 г.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным должна открыть возможность для реального мира между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. 

«Ожидаю сегодня же доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке ко встрече на Аляске. Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», — написал он. 

Зеленский подчеркнул, что «время завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией».  

«Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно» — добавил глава государства. 

Президент Украины сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили развитие системы контрактов в Силах обороны. Он отметил, что армия при любых обстоятельствах будет готова эффективно реагировать на угрозы украинской государственности.  

Читайте также

«Приоритет — развитие именно контрактной армии», — добавил он. 

Кроме того, Зеленский провел совещание с правительством, Офисом президента и секретарем СНБО по дипломатической работе. Обсуждались вопросы финансирования Сил обороны, оценки эффективности коалиций с партнерами, форматов взаимодействия и ключевых направлений двусторонних отношений, в том числе работы с Евросоюзом. 

«Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы», — отметил глава государства. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us