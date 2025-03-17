Оппозиционные партии в Южной Африке призвали президента страны не поддаваться давлению США после того, как Вашингтон выслал посла Эбрагима Расула, предоставив ему всего 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Расул был объявлен персоной нон грата после того, как госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе назвал его «политиком, разжигающим расовую ненависть и ненавидящим Америку».

Напряжение между Южной Африкой и США продолжает нарастать с тех пор, как президентом США стал Дональд Трамп. Однако министр международных отношений Южной Африки Рональд Ламола заявил государственному вещателю SABC, что «не стоит вести дипломатию через Twitter», отметив, что странам необходимо обсудить ситуацию «лицом к лицу».

Другие политики были менее сдержанны в своих высказываниях. Оппозиционная партия Экономические Борцы за Свободу (EFF) под руководством Джулиуса Малемы выпустила резкое заявление против США, призвав президента Южной Африки Сирила Рамафосу «не позволять стране быть запуганной рыжим клоуном, занимающим Белый дом».

Генеральный секретарь Пан-Африканского Конгресса Азании (PAC) Апа Пуи также осудил решение США, назвав его атакой на суверенитет Южной Африки и попыткой диктовать политику в стране. «Южная Африка не является марионеткой США, у нас есть право управлять нашей страной без какого-либо вмешательства», — заявил он.

Трамп ранее критиковал спорный земельный закон Южной Африки, который позволяет правительству конфисковывать землю без компенсации в определенных обстоятельствах. В прошлом месяце Трамп сократил помощь Южной Африке, утверждая, что существует дискриминация против белого африканерского меньшинства, потомков голландских и французских поселенцев. Южная Африка это отрицает.

Расул ранее служил послом США с 2010 по 2015 год, когда президентом был Барак Обама. Он был вновь назначен послом в 2024 году благодаря своему предыдущему опыту и обширной сети контактов в Вашингтоне. Однако, несмотря на его репутацию, он столкнулся с трудностями при организации встреч с Трампом. Один неназванный южноафриканский дипломат сообщил новостному сайту Semafor, что человек с «историей пропалестинской политики» вряд ли «сможет успешно выполнять эту работу в настоящее время».

Демократический альянс (DA) — партнер по коалиции в правительстве национального единства Южной Африки (GNU) — выразил недоумение, почему крупнейшая партия, Африканский национальный конгресс (ANC), до сих пор выбирает всех своих иностранных дипломатов. «Просто неправильно, что ANC имеет карт-бланш на внешнюю политику и назначение дипломатов, в то время как они составляют лишь 39%», — заявил представитель DA Вилли Аукамп SABC, призвав членов GNU отправиться в Вашингтон для снижения напряженности.