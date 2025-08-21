ПОЛИТИКА
Жапаров: «Не надо политизировать экономику»
Президент Кыргызстана потребовал от США и Великобритании отказаться от давления на экономику страны и пообещал защитить ее развитие
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров / Пресс-служба президента Кыргызстана
21 августа 2025 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру после введения санкций против финансовых структур страны. В интервью агентству kabar.kg он подчеркнул, что «не надо политизировать экономику».

Великобритания в среду ввела санкции против банков и криптоплатформ, которые, по мнению Лондона, использовались Россией для обхода ограничений. Под них попали, в частности, кыргызские криптосети и «Капитал Банк». В январе США внесли в санкционный список государственный «Керемет Банк».

Жапаров заявил, что санкции касаются восьми физических и юридических лиц, включая инфраструктуру A7A5 — запущенного в Кыргызстане стейблкоина, привязанного к рублю. По данным британских властей, за четыре месяца через него прошли транзакции на сумму $9,3 млрд.

«Я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику», — сказал Жапаров.

Он отметил, что в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы минимизировать риски, было решено, что только «Керемет Банк» имеет право работать с российским рублем.

«Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет», — подчеркнул президент.

Жапаров напомнил, что в России работает около миллиона кыргызских мигрантов, которые ежедневно переводят на родину миллиарды рублей.

«Америка вводила санкции против «Керемет Банк», так и Англия накладывает санкции на «Капитал Банк». И снова никаких фактов, только сомнения», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан готов соблюдать международные обязательства.

«Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать. Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться», — резюмировал Жапаров.

