Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру после введения санкций против финансовых структур страны. В интервью агентству kabar.kg он подчеркнул, что «не надо политизировать экономику».

Великобритания в среду ввела санкции против банков и криптоплатформ, которые, по мнению Лондона, использовались Россией для обхода ограничений. Под них попали, в частности, кыргызские криптосети и «Капитал Банк». В январе США внесли в санкционный список государственный «Керемет Банк».

Жапаров заявил, что санкции касаются восьми физических и юридических лиц, включая инфраструктуру A7A5 — запущенного в Кыргызстане стейблкоина, привязанного к рублю. По данным британских властей, за четыре месяца через него прошли транзакции на сумму $9,3 млрд.

«Я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику», — сказал Жапаров.

Он отметил, что в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы минимизировать риски, было решено, что только «Керемет Банк» имеет право работать с российским рублем.