Израиль усилил дипломатическое противостояние с западными союзниками из-за решения стран Запада признать палестинское государство. Франция, Британия, Австралия, Новая Зеландия и еще ряд стран пообещали признать Палестину на Генассамблее ООН в следующем месяце, что усилит международную изоляцию Израиля.

Как передает CNN, Израиль активировал все рычаги давления, включая лобби в западных странах, чтобы заставить их отказаться от признания Палестины.

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил резкие письма президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Австралии Энтони Албанизу, обвинив их в «‎поощрении антисемитизма‎».

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масло в этот антисемитский огонь», — написал Нетаньяху Макрону, утверждая, что такой шаг вознаграждает ХАМАС и поощряет враждебность к евреям.

Франция ответила жестко, заявив, что Макрон впервые узнал о письме через прессу. В Елисейском дворце подчеркнули, что Франция «всегда будет защищать своих граждан еврейской веры» и призвали к «серьезности, а не манипуляциям».

Австралия также оказалась в центре спора после того, как Канберра отменила визу ультраправому израильскому депутату Симхе Ротману — его партия ранее призывала сбросить на Газу атомную бомбу и устроить этническую чистку.