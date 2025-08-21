Израиль усилил дипломатическое противостояние с западными союзниками из-за решения стран Запада признать палестинское государство. Франция, Британия, Австралия, Новая Зеландия и еще ряд стран пообещали признать Палестину на Генассамблее ООН в следующем месяце, что усилит международную изоляцию Израиля.
Как передает CNN, Израиль активировал все рычаги давления, включая лобби в западных странах, чтобы заставить их отказаться от признания Палестины.
На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил резкие письма президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Австралии Энтони Албанизу, обвинив их в «поощрении антисемитизма».
«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масло в этот антисемитский огонь», — написал Нетаньяху Макрону, утверждая, что такой шаг вознаграждает ХАМАС и поощряет враждебность к евреям.
Франция ответила жестко, заявив, что Макрон впервые узнал о письме через прессу. В Елисейском дворце подчеркнули, что Франция «всегда будет защищать своих граждан еврейской веры» и призвали к «серьезности, а не манипуляциям».
Австралия также оказалась в центре спора после того, как Канберра отменила визу ультраправому израильскому депутату Симхе Ротману — его партия ранее призывала сбросить на Газу атомную бомбу и устроить этническую чистку.
В ответ Израиль аннулировал визы австралийских дипломатов при Палестинской администрации. Позже Нетаньяху назвал Албаниза «слабым политиком, предавшим Израиль», на что австралийский премьер ответил, что не воспринимает это лично. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк добавил: «Сила измеряется не количеством убитых людей и не количеством оставленных голодными детей». Министр уточнил, что Нетаньяху «путает жестокость с силой».
Обострение конфликта демонстрирует углубляющийся разрыв между Израилем и странами, которые долго считались союзниками. Премьер Новой Зеландии заявил на прошлой неделе, что Нетаньяху «потерял связь с реальностью», а лидер Дании назвала его «самой проблемой».
Франция, Австралия, Канада и Португалия намерены присоединиться к более чем 140 странам, уже признавшим палестинское государство. Великобритания рассматривает условное признание.