Киев рассматривает в качестве площадок будущей встречи лидеров Украины и России четыре локации — Женеву, Стамбул, Ватикан или Саудовскую Аравию. Об этом 21 августа заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera он уточнил, что Будапешт, который обсуждается в Вашингтоне, не входит в число предпочтительных вариантов.
«Будапешт упоминается в контексте соглашения 1994 года (о гарантиях для Украины), но для нас это не приоритет», — сказал Ермак. Он также подчеркнул, что Москва не рассматривается как возможная локация встречи.
По словам Ермака, первой должна состояться встреча Путина и Зеленского, а затем — трехсторонний саммит с участием Трампа. Он также выразил надежду, что к урегулированию со временем подключится Китай, хотя Пекин пока не участвует в подготовке.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что в процесс выбора локации вовлечены вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По ее словам, они координируют усилия с обеими сторонами, чтобы саммит состоялся «как можно скорее».
Издание Politico ранее сообщило, что в администрации президента Дональда Трампа главным вариантом считают Будапешт, учитывая близкие отношения главы Белого дома и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еще одно завидное преимущество Будапешта по сравнению с другими западными столицами — Венгрия вышла из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), потому не будет задерживать Владимира Путина по ордеру Гаагского трибунала.
В то же время западные СМИ указывают на Женеву и Стамбул в качестве наиболее вероятных площадок для переговоров.
Зеленский пока никак не комментировал лично выбор места встречи, но написал в соцсетях в среду: «Мы уверены, что мир может быть прочным и надежным, а ключом к этому станут гарантии безопасности».
По данным Axios, госсекретарь Марко Рубио возглавляет комиссию с участием европейских и украинских советников по нацбезопасности, которая разрабатывает проект таких гарантий для Киева. По словам украинских источников, первые предложения могут быть готовы уже к концу недели. Москва, однако, раскритиковала инициативу. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что «серьезно обсуждать вопросы безопасности без участия России — утопия».