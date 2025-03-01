Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности обсудить новый формат ядерного сдерживания для Европы, который может включать защиту Германии. В интервью Le Monde он отметил, что Париж готов вести переговоры по этому вопросу после обращения Фридриха Мерца — вероятного нового канцлера Германии.

Как пишет Newsweek, Франция рассматривает этот шаг на фоне ослабления позиций США в Европе. Решение Парижа стало реакцией на сигналы Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО и приоритете национальных интересов Вашингтона над европейскими союзниками.

На сегодняшний день Франция и Великобритания — единственные ядерные державы в Европе. Однако на континенте также размещены около 100 американских ядерных боеголовок, преимущественно на базах в Германии. Учитывая риторику Трампа, которая ставит под сомнение долгосрочные обязательства США, вопрос создания европейской ядерной защиты приобретает все большую актуальность.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как пишет The Telegraph, поддержал идею усиления ядерного потенциала Европы и даже заявил, что Украина имеет моральное право на обладание своим ядерным арсеналом в условиях постоянных угроз со стороны России.

По данным The Telegraph, переговоры по европейской ядерной защите пока не начались, но Макрон активно продвигает идею дебатов о роли французского ядерного арсенала в системе безопасности ЕС. Это также может подтолкнуть Великобританию к пересмотру своей политики в области ядерного сдерживания.