Ушаков уточнил, что идея переговоров Путина и Зеленского обсуждалась как на Аляске, так и во время телефонного разговора лидеров России и США 19 августа. Конкретных договоренностей достигнуто не было.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Путин готов встретиться с Зеленским, если вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут тщательно проработаны.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев готов к переговорам, но предпочитает трехсторонний формат с участием Трампа.

Американский лидер выразил уверенность, что встреча Путина, Зеленского и его самого состоится, после того как усомнился в перспективах двустороннего саммита Москвы и Киева.