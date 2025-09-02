ПОЛИТИКА
Россия и США проведут новый раунд переговоров
Россия и США договорились о проведении нового раунда консультаций на уровне министерств иностранных дел
Сергей Лавров и Юрий Ушаков / AP
2 сентября 2025 г.

Россия и США готовят новый раунд консультаций на уровне министерств иностранных дел. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций», — передает ТАСС его слова.

По словам Ушакова, в повестке остается «масса вопросов», которые еще предстоит обсудить.

Прошлый российско-американский контакт прошел 16 августа. Президент России Владимир Путин, Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров встретились на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

После саммита Трамп заявил о подготовке встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, за ней должна последовать трехсторонняя встреча с его участием.

Ушаков уточнил, что идея переговоров Путина и Зеленского обсуждалась как на Аляске, так и во время телефонного разговора лидеров России и США 19 августа. Конкретных договоренностей достигнуто не было.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Путин готов встретиться с Зеленским, если вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут тщательно проработаны.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев готов к переговорам, но предпочитает трехсторонний формат с участием Трампа.

Американский лидер выразил уверенность, что встреча Путина, Зеленского и его самого состоится, после того как усомнился в перспективах двустороннего саммита Москвы и Киева.

