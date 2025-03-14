ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва не хочет видеть Келлога
Москва дала понять Вашингтону, что не хочет видеть спецпосланника Трампа Кита Келлога на переговорах по Украине
Москва не хочет видеть Келлога
Кит Келлог / Reuters
14 марта 2025 г.

Российские официальные лица уведомили США, что не хотят участия спецпосланника президента Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога в переговорах по урегулированию войны, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Келлог отсутствовал на нескольких встречах высокопоставленных лиц, включая переговоры советника Белого дома Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио с украинской делегацией в Саудовской Аравии. Его также не было на встрече с россиянами в Эр-Рияде в феврале.

Reuters отмечает, что неясно, связано ли это напрямую с запросом Москвы и когда именно он был сделан. Однако на последние переговоры по Украине в Джидде Келлог направил члена своей команды Эли Роснера.

Российское посольство в Вашингтоне отказалось комментировать ситуацию. В Совете национальной безопасности США подчеркнули, что Келлог продолжает играть важную роль в усилиях по мирному урегулированию.

По данным NBC News, запрос России появился после жалоб бывших российских чиновников, что Келлог слишком симпатизирует Киеву. Reuters отмечает, что он критичнее других американских чиновников высказывался о действиях Москвы в Украине.

Днем ране Москву тайно посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Кремль и Белый дом пока не комментируют, состоялись ли переговоры Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако его визит и исключение Келлога из переговорного процесса могут свидетельствовать о новом формате диалога между Москвой и Вашингтоном.

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