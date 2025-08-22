ВОЙНА В ГАЗЕ
Израиль заставят пустить журналистов в Газу?
27 стран мира подписали обращение к властям Израиля, требуя немедленно допустить прессу в Газу
Палестинские журналисты, убитые в результате израильской атаки / Reuters
15 часов назад

Великобритания, Германия, Франция и еще 24 страны Запада потребовали от Израиля немедленно допустить иностранных журналистов в Газу. Заявление подписали также Австралия, Новая Зеландия и другие члены созданной Лондоном Коалиции за свободу СМИ.

Авторы документа подчеркивают: в Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, и мир должен знать о происходящем. 

«Журналисты играют ключевую роль, показывая реальность войны. Доступ к зоне конфликта жизненно необходим. Мы выступаем против любых попыток ограничить свободу прессы и запретить въезд репортерам», — говорится в заявлении.

Страны осудили атаки на журналистов в Газе. По данным Комитета защиты журналистов, с начала войны в Газе, на Западном берегу, в Израиле и Ливане погибли не менее 192 работников СМИ. Власти Газы приводят куда более пугающие цифры — более 270 убитых журналистов.

Комитет защиты журналистов называет это самым смертоносным периодом для прессы с 1992 года и проверяет еще около 130 случаев предполагаемых убийств, арестов и ранений.

Поводом для возмущения стало и недавнее целенаправленное нападение израильской армии, в результате которого погибли четверо сотрудников Al Jazeera, двое фрилансеров и еще один человек. Это вызвало осуждение со стороны ООН и всего мира. Израиль намеренно ударил по журналистам — военные отчетливо видели знаки «пресса» и все равно открыли огонь.

Коалиция призвала Израиль и все стороны конфликта гарантировать журналистам свободу работы и безопасность в Газе, Израиле, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. В документе подчеркивается: умышленные атаки на прессу недопустимы, а виновные должны предстать перед судом по национальному и международному праву.

Ранее крупнейшие мировые СМИ, включая BBC, AFP, AP и Reuters, предупреждали: репортеры в Газе рискуют умереть от голода, они не могут прокормить семьи на фоне массового дефицита продовольствия.


