Великобритания, Германия, Франция и еще 24 страны Запада потребовали от Израиля немедленно допустить иностранных журналистов в Газу. Заявление подписали также Австралия, Новая Зеландия и другие члены созданной Лондоном Коалиции за свободу СМИ.

Авторы документа подчеркивают: в Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, и мир должен знать о происходящем.

«Журналисты играют ключевую роль, показывая реальность войны. Доступ к зоне конфликта жизненно необходим. Мы выступаем против любых попыток ограничить свободу прессы и запретить въезд репортерам», — говорится в заявлении.

Страны осудили атаки на журналистов в Газе. По данным Комитета защиты журналистов, с начала войны в Газе, на Западном берегу, в Израиле и Ливане погибли не менее 192 работников СМИ. Власти Газы приводят куда более пугающие цифры — более 270 убитых журналистов.

Комитет защиты журналистов называет это самым смертоносным периодом для прессы с 1992 года и проверяет еще около 130 случаев предполагаемых убийств, арестов и ранений.