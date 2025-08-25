Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в понедельник, что «потрясен» израильскими ударами по больнице «Наср» в Хан-Юнусе, в результате которых погибли как минимум 20 человек, включая четырех журналистов.

«Потрясен атакой Израиля на больницу «Наср». Мирные жители, медики и журналисты должны быть под защитой. Необходим немедленный режим прекращения огня», — написал Лэмми в соцсети X.

Напомним, что израильский удар по больнице унес жизни не менее 15 человек, среди них четверо журналистов. Среди погибших — 33-летняя Мариам Дагга, работавшая фрилансером для Associated Press и других агентств. Она освещала работу врачей, пытавшихся спасти детей, умирающих от голода.

Al Jazeera подтвердила гибель своего журналиста Мохаммеда Салама, Reuters сообщило о смерти оператора Хуссама аль-Масри, а NBC — о гибели своего корреспондента Моаза Абу Тахи. Фотограф Хатем Халед, сотрудничавший с Reuters, получил ранения.

Офис премьер-министра Израиля и армия отказались комментировать произошедшее.

Между тем, Министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших в результате преступных действий Израиля достигло 62 744 человек с октября 2023 года.