ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Дэвид Лэмми «потрясен» ударами по больнице в Газе
Министр иностранных дел Великобритании заявил о необходимости немедленного прекращения огня
Дэвид Лэмми «потрясен» ударами по больнице в Газе
Дэвид Лэмми / Reuters
25 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в понедельник, что «потрясен» израильскими ударами по больнице «Наср» в Хан-Юнусе, в результате которых погибли как минимум 20 человек, включая четырех журналистов.

«Потрясен атакой Израиля на больницу «Наср». Мирные жители, медики и журналисты должны быть под защитой. Необходим немедленный режим прекращения огня», — написал Лэмми в соцсети X.

Напомним, что израильский удар по больнице унес жизни не менее 15 человек, среди них четверо журналистов. Среди погибших — 33-летняя Мариам Дагга, работавшая фрилансером для Associated Press и других агентств. Она освещала работу врачей, пытавшихся спасти детей, умирающих от голода.

Al Jazeera подтвердила гибель своего журналиста Мохаммеда Салама, Reuters сообщило о смерти оператора Хуссама аль-Масри, а NBC — о гибели своего корреспондента Моаза Абу Тахи. Фотограф Хатем Халед, сотрудничавший с Reuters, получил ранения.

Офис премьер-министра Израиля и армия отказались комментировать произошедшее.

Между тем, Министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших в результате преступных действий Израиля достигло 62 744 человек с октября 2023 года.

Читайте также

За последние сутки убиты 58 человек и ранены 308, общее число пострадавших выросло до 158 259.

Отмечается также, что зафиксированы новые смерти от голода и истощения, вызванных блокадой: за сутки скончались 11 человек, включая двоих детей. Всего от голода погибли 300 жителей Газы, из них 117 — дети.

Министерство подчеркнуло, что многие тела остаются под завалами или на улицах, но спасатели не могут добраться до них из-за продолжающихся обстрелов и нехватки техники.

Кроме того, израильские силы продолжают атаковать мирных жителей, собравшихся за гуманитарной помощью. За последние сутки в таких обстрелах погибли 28 человек и еще 184 получили ранения.



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us