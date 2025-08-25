Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил в понедельник, что «потрясен» израильскими ударами по больнице «Наср» в Хан-Юнусе, в результате которых погибли как минимум 20 человек, включая четырех журналистов.
«Потрясен атакой Израиля на больницу «Наср». Мирные жители, медики и журналисты должны быть под защитой. Необходим немедленный режим прекращения огня», — написал Лэмми в соцсети X.
Напомним, что израильский удар по больнице унес жизни не менее 15 человек, среди них четверо журналистов. Среди погибших — 33-летняя Мариам Дагга, работавшая фрилансером для Associated Press и других агентств. Она освещала работу врачей, пытавшихся спасти детей, умирающих от голода.
Al Jazeera подтвердила гибель своего журналиста Мохаммеда Салама, Reuters сообщило о смерти оператора Хуссама аль-Масри, а NBC — о гибели своего корреспондента Моаза Абу Тахи. Фотограф Хатем Халед, сотрудничавший с Reuters, получил ранения.
Офис премьер-министра Израиля и армия отказались комментировать произошедшее.
Между тем, Министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших в результате преступных действий Израиля достигло 62 744 человек с октября 2023 года.
За последние сутки убиты 58 человек и ранены 308, общее число пострадавших выросло до 158 259.
Отмечается также, что зафиксированы новые смерти от голода и истощения, вызванных блокадой: за сутки скончались 11 человек, включая двоих детей. Всего от голода погибли 300 жителей Газы, из них 117 — дети.
Министерство подчеркнуло, что многие тела остаются под завалами или на улицах, но спасатели не могут добраться до них из-за продолжающихся обстрелов и нехватки техники.
Кроме того, израильские силы продолжают атаковать мирных жителей, собравшихся за гуманитарной помощью. За последние сутки в таких обстрелах погибли 28 человек и еще 184 получили ранения.