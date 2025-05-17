ТУРЦИЯ
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Турция продолжает помогать Газе
Красный Полумесяц доставляет продовольствие в осажденный эксклав, готовится дополнительная помощь к празднику Курбан-байрам
Турция продолжает помогать Газе
Президент Реджеп Тайип Эрдоган / AA
17 мая 2025 г.

Турция активно предоставляет гуманитарную помощь Газе через свой Красный Полумесяц, в то время как конфликт остается неурегулированным. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна делает все возможное, чтобы облегчить страдания палестинцев в осажденном эксклаве.

«Мы в настоящее время через наш Красный Полумесяц и собственную инфраструктуру предоставляем Газе все виды продовольственной помощи и продолжим это делать. Вы видите, как дети, женщины и мужчины Газы от 7 до 70 лет стоят в очередях за едой с кастрюлями и сковородками в руках», — сказал Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что Красный Полумесяц имеет значительный запас консервированного мяса, которым снабжает голодающих жителей Газы. В преддверии Курбан-байрама Турция планирует отправить в регион дополнительную помощь в виде мяса жертвенных животных.

Эрдоган подчеркнул бедственное положение палестинцев: «Газа в этом отношении действительно очень страдает, очень обделена. Да поможет им Аллах».

Турецкий лидер настаивает, что путь к прочному миру на Ближнем Востоке лежит через решение о двух государствах: «Наиболее эффективный путь — создание палестинского государства в границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме и территориальной целостностью».

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