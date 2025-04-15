ПОЛИТИКА
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МИД Кыргызстана: резонанс есть — теперь будут и требования
Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что инцидент с задержанием граждан республики в Москве создает возможность для выдвижения ультиматумов российской стороне
МИД Кыргызстана: резонанс есть — теперь будут и требования
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев / Пресс-служба президента Кыргызстана
15 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев прокомментировал ситуацию с массовыми задержаниями граждан республики в московской бане.

«Хорошо, что дело получило широкий резонанс. Это создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Так он отреагировал на высказывание депутата Алтынбека Кылычбаева, который заявил, что «России не нужны трудовые мигранты» из Кыргызстана и призвал соотечественников не уезжать на заработки за границу.

Кулубаев подчеркнул, что подобных ситуаций быть не должно, и кыргызская сторона постарается использовать произошедшее в интересах своих граждан.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана также выступило с заявлением, в котором потребовало всестороннего расследования инцидента.

В ведомстве отметили, что с уважением относятся к официальной позиции российской стороны, но при этом обращают внимание на показания самих потерпевших. По их словам, в рейде участвовали не только полицейские, но и лица в масках, с дубинками и нарукавными повязками.

Эти сведения подтвердили сотрудники представительства Минтруда КР в Москве, которые выезжали на место происшествия.

10 апреля в московской бане «Бодрость» произошло массовое задержание граждан Кыргызстана с применением силы.

Видео с места происшествия распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как людей заставляют лечь на пол и закладывают руки за спину.

В результате рейда были задержаны 24 человека. Некоторым из них назначили штрафы за нарушение миграционного законодательства. Двое из них по-прежнему остаются в изоляторе временного содержания. После завершения процедур они будут депортированы.

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