Двенадцать турецких военнослужащих пали шехидами после отравления метаном во время поисковой операции в Северном Ираке. Об этом сообщило Министерство обороны Турции в понедельник.

Трагедия произошла в воскресенье во время зачистки пещеры на высоте 852 метра в зоне операции «Коготь-замок», где укрывались члены террористической группировки PKK. Всего от газа пострадали 19 военнослужащих.

Операция проводилась с целью найти останки солдата, павшего шехидом от рук террористов PKK в 2022 году. Министр обороны Ясар Гюлер прибыл в регион вместе с высшим военным командованием для инспекции места происшествия и участия в церемонии прощания с шехидами.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям наших мучеников, Турецким вооруженным силам и нашему благородному народу», — говорится в заявлении министерства, которое также пожелало скорейшего выздоровления раненым.

PKK, признанная террористической организацией Турцией, США и ЕС, ведет кровавую войну против турецкого государства уже более четырех десятилетий. Группировка часто использует северный Ирак как базу для планирования и осуществления трансграничных атак против Турции.

В ответ на постоянные угрозы Турция в 2022 году запустила операцию «Коготь-замок», нацеленную на убежища PKK в регионах Метина, Зап и Авашин-Басьян в северном Ираке. Турецкие власти неоднократно подчеркивали, что действия Анкары соответствуют статье 51 Устава ООН о праве на самооборону, а двусторонние соглашения между Турцией и Ираком позволяют проводить антитеррористические операции на иракской территории.