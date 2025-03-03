Годовая инфляция потребительских цен в Турции впервые за 20 месяцев снизилась до уровня ниже 40%, достигнув 39,1% в феврале, согласно данным Турецкого статистического института (TÜİK), опубликованным в понедельник. Это девятое последовательное месячное снижение и самый низкий уровень с июня 2023 года.

Основными факторами замедления инфляции стали снижение цен на одежду и медицинские услуги. Эксперты отмечают, что повышение процентных ставок способствовало сокращению потребления, что привело к снижению темпов роста цен.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подчеркнул, что инфляция продолжает снижаться благодаря решительной политике правительства. «В то время как сбалансированность спроса способствует снижению инфляции, инфляционные ожидания потребителей и компаний также снизились», – заявил он.

Йылмаз отметил, что годовая инфляция производителей сократилась до 25,2%, а рост цен на услуги значительно замедлился. По его словам, борьба с инфляцией остается главным приоритетом экономической программы правительства, которое намерено продолжать борьбу до достижения однозначных показателей.

Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что правительство продолжит решительно применять свою политику для достижения ценовой стабильности, которая улучшит покупательную способность граждан и распределение доходов.

Базовая ставка центрального банка Турции сейчас составляет 45%. По данным опроса Bloomberg, ожидается, что на заседании комитета по монетарной политике в четверг она будет снижена на 250 базисных пунктов. С декабря банк уже сократил ключевую ставку на 5 процентных пунктов, объясняя это ослаблением потребительского спроса и ожиданиями снижения цен.

Данные по инфляции следуют за публикацией показателей, свидетельствующих о том, что экономика Турции выросла на 3,2% в 2024 году, превысив ожидания. В четвертом квартале 2024 года ВВП Турции вырос на 3% в годовом исчислении, незначительно превысив ожидания экономистов и ускорившись с 2,2% в третьем квартале и 2,4% во втором. Наивысший темп роста в 2024 году был зафиксирован в первом квартале — 5,4%.