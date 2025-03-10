Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Здесь же, в Джидде, 11 марта пройдут решающие переговоры украинской и американской делегаций.

Визит проходит на фоне решающих переговоров между Киевом и Вашингтоном по окончанию войны с Россией. Главная цель Зеленского, как пишет агентство Reuters, — убедить США восстановить военную и гуманитарную помощь Украине.

Штаты, ранее главный союзник Киева, изменили свою стратегию, стремясь к быстрому завершению конфликта. Вашингтон напрямую контактирует с Москвой, сократил военную помощь Киеву и ограничил обмен разведданными.

Встреча во вторник станет первым официальным контактом Киева и Вашингтона после неудачной встречи Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Обсуждение коснется соглашения о добыче полезных ископаемых и прекращения войны.

Под давлением Трампа, который требует быстрого завершения конфликта, Зеленский пытается показать, что их взгляды совпадают. Однако ему не удалось добиться от США обещаний о гарантиях безопасности, которые Киев считает критически важными.

Украинскую делегацию возглавит глава офиса президента. В состав также войдут министры иностранных дел и обороны, а также высокопоставленный военный представитель.

США будет представлять спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он заявил, что цель встречи в Джидде — заложить основу мирного соглашения и обсудить возможность перемирия.

Зеленский, как пишет Financial Times (FT), предложит приостановить боевые действия в воздухе и на море, а также провести обмен пленными, чтобы проверить готовность России к переговорам. Однако Москва, как отмечает издание, отвергает этот вариант, назвав его попыткой выиграть время и избежать военного поражения. Россия настаивает на капитуляции Украины и смене власти в стране, а также отказе от вступления в НАТО.

