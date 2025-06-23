ПОЛИТИКА
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Россию ждет «демографическая зима»?
ВЦИОМ предупредил о риске перехода от «демографической осени» к «зиме» и указал на необходимость пересмотра миграционной политики
Россию ждет «демографическая зима»?
Россияне не готовы принимать иммигрантов / Reuters
23 июня 2025 г.

Россия переживает «демографическую осень», за которой может последовать еще более тяжелый период — «демографическая зима». Об этом заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, исправить ситуацию возможно только за счет увеличения продолжительности жизни, роста рождаемости и снятия общественного табу на иммиграцию. Он подчеркнул, что в демографии есть три ключевых показателя: продолжительность жизни, рождаемость и миграция. Последний из них, по его словам, до сих пор воспринимается в обществе как нежелательный.

«Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — отметил Федоров.

Ранее на ПМЭФ генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что повысить рождаемость не удается, потому что граждане все чаще руководствуются личными интересами и считают, что дети ограничивают свободу.

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко добавил, что суммарный коэффициент рождаемости в России держится на уровне 1,4 ребенка на одну женщину. Для воспроизводства населения этот показатель должен быть не ниже 2,1. Он также подчеркнул, что даже мировой средний уровень, составляющий 2,3, является исторически минимальным.

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