«Бомбы Израиля могут упасть на Боготу, Каракас, Кито и Буэнос-Айрес»
Президент Колумбии заявил, что его страна намерена предложить направить миротворцев в Палестину после начала работы в СБ ООН
Президент Колумбии Густаво Петро / AP
4 сентября 2025 г.

Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его страна внесет в ООН предложение о направлении миротворческих сил для прекращения насилия в Палестине. Об этом он сказал в обращении к нации в Боготе.

«Перед лицом геноцида, которому подвергается палестинский народ, человечество должно действовать», — подчеркнул Петро.

Колумбийский лидер заявил, что мирные инициативы регулярно блокируются в Совете Безопасности США.

«Мы внесем это предложение на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН от имени страны Боливара — Колумбии. Для прекращения геноцида в Палестине необходимы миротворческие силы, и Колумбия должна принять в них участие», — сказал он.

Петро отметил, что удары Израиля по сектору Газа несут глобальную угрозу.

«Бомбы, падающие на Газу, могут упасть и на Боготу, Каракас, Кито и Буэнос-Айрес», — заявил президент.

Колумбия была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в июне 2025 года и начнет двухлетний мандат в 2026 году, представляя группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

3 мая власти Колумбии официально объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем, сославшись на продолжающиеся атаки в Газе.

