Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его страна внесет в ООН предложение о направлении миротворческих сил для прекращения насилия в Палестине. Об этом он сказал в обращении к нации в Боготе.

«Перед лицом геноцида, которому подвергается палестинский народ, человечество должно действовать», — подчеркнул Петро.

Колумбийский лидер заявил, что мирные инициативы регулярно блокируются в Совете Безопасности США.

«Мы внесем это предложение на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН от имени страны Боливара — Колумбии. Для прекращения геноцида в Палестине необходимы миротворческие силы, и Колумбия должна принять в них участие», — сказал он.