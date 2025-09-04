Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его страна внесет в ООН предложение о направлении миротворческих сил для прекращения насилия в Палестине. Об этом он сказал в обращении к нации в Боготе.
«Перед лицом геноцида, которому подвергается палестинский народ, человечество должно действовать», — подчеркнул Петро.
Колумбийский лидер заявил, что мирные инициативы регулярно блокируются в Совете Безопасности США.
«Мы внесем это предложение на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН от имени страны Боливара — Колумбии. Для прекращения геноцида в Палестине необходимы миротворческие силы, и Колумбия должна принять в них участие», — сказал он.
Петро отметил, что удары Израиля по сектору Газа несут глобальную угрозу.
«Бомбы, падающие на Газу, могут упасть и на Боготу, Каракас, Кито и Буэнос-Айрес», — заявил президент.
Колумбия была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в июне 2025 года и начнет двухлетний мандат в 2026 году, представляя группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
3 мая власти Колумбии официально объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем, сославшись на продолжающиеся атаки в Газе.