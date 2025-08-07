Министр торговли США Говард Лютник сообщил о возможном продлении «торгового перемирия». По его словам, президент Дональд Трамп, скорее всего, продлит срок соответствующего соглашения еще на 90 дней.

«Я думаю, что это произойдет», — заявил Лютник, ответив утвердительно на вопрос ведущей Марии Бартиромо в интервью FOX Business.

«Я оставлю это на усмотрение торговой команды и президента, но, похоже, они придут к соглашению и продлят срок еще на 90 дней», — добавил министр торговли.

Ранее в тот же день президент Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из десятков стран, несмотря на то, что предыдущие тарифы уже начали негативно сказываться на экономике США.