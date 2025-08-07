В режиме ожидания
Спустя почти месяц после достижения договоренности о поставке европейцами Киеву собственных ЗРК Patriot и других вооружений в обмен на закупку у США новых перспективы ее реализации под большим вопросом.
«Европейские арсеналы истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и существуют опасения относительно потенциально длительных пробелов в их собственной противовоздушной обороне, если поставки со стороны США не будут столь оперативными, как предполагал [президент США Дональд] Трамп», — пишут европейские СМИ.
На выполнение контрактов со стороны Вашингтона может уйти много времени, учитывая, что спрос на Patriot превышает предложение. Как писали европейские СМИ, срок поставок составит два года, однако французский адмирал Пьер Вандье, верховный главнокомандующий по трансформации НАТО, оценил сроки производства новых Patriot в семь лет.
Схожая ситуация и с производством ракет для ЗРК. Ключевые концерны Raytheon и Lockheed Martin собираются расширить производство, но смогут сделать это не ранее 2028 года.
При этом противовоздушная оборона европейских стран и так ослаблена за счет прежних поставок ЗРК Украине.
Италия, Чехия и Франция хотя и не отказываются от поддержки Украины, но не будут участвовать в закупках американского оружия. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, Прага планирует сосредоточиться на других проектах помощи Украине, включая поставки артиллерийских снарядов.
В Италии отказ от участия в проекте Трампа объяснили отсутствием средств в бюджете страны и намерением снабжать Киев изделиями своего ВПК. Во Франции также рассказали, что будут поставлять на Украину средства ПВО собственного производства.
Париж и Рим, пытаясь сбалансировать бюджеты, и так идут на непопулярные меры, поэтому не хотят злить своих граждан и тратиться на поддержку американского ВПК.
Поставки с задержкой
Тем временем другие европейские страны задаются вопросом: насколько быстро США сможет поставить им замену ЗРК. Изначально планировалось, что сделать это удастся в короткие сроки, но на практике такой сценарий выглядит все менее реализуемым.
В ЕС сейчас в общей сложности около 20 батарей Patriot, они находятся у ФРГ, Греции, Нидерландов, Румынии, Испании и Польши. Отдать Киеву часть своих ЗРК пока готов только Берлин.
По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ФРГ и США достигли предварительного соглашения о приоритетной замене двух пусковых установок Patriot, которые передадут Украине.
В ближайшее время, как отметил министр обороны, пусковые установки отправят Киеву, остальные компоненты комплексов — в течение двух-трех месяцев. Берлин сможет оперативно получить от Вашингтона Patriot, поскольку ему поставят ЗРК, изначально предназначавшиеся Швейцарии по контракту от 2022 года.
Берн три года назад заказал пять таких систем у США и в 2027 году должен был начать их получать. Однако в этом году Вашингтон уведомил швейцарские власти о том, поставки задерживаются «из-за поддержки Киева».
Остальные европейские государства сомневаются в оперативности США. С начала войны в Украине Киев получил шесть батарей: три — от ФРГ, две — от США и одну — от Румынии. Бухарест, рассчитывавший на приоритетную закупку у Вашингтона, в итоге получит новую батарею лишь в 2029 году.
В Европе опасаются не только сроков поставки новых, но и проблем с выделением средств на это дорогое вооружение, учитывая, что ракета-перехватчик стоит от $4 млн., а одна батарея — $1 млн.
Генсек НАТО Марк Рютте предложил заложить закупку вооружений для Киева в планируемые расходы на оборону в 5% ВВП. Но пока о своей готовности финансово вложиться в этот процесс заявили ФРГ, Нидерланды и Норвегия, планирующая оплатить один комплекс.
Украине нужны системы Patriot
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев нуждается в десяти установках Patriot и ракетах к нему.
По сведениям западных СМИ, в Украине из шести поставленных ранее комплексов исправно работают не более четырех, все они защищают Киев в то время, как остальные находятся на ремонте. Ожидается быстрая поставка двух пусковых установок из ФРГ, третья должна поступить от Норвегии, которую Осло собирался купить у Вашингтона. Однако сроки поставок неизвестны.
Существует еще один теоретически возможный вариант — закупка пусковых установок у третьих стран и их передача Киеву. Но об этих инициативах пока не сообщалось.
Профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с TRT на русском подчеркнула, что президент США Дональд Трамп всегда действует в интересах бизнеса.
«Он стремится сделать так, чтобы деньги шли в Соединенные Штаты, а оттуда только по проектам, которые принесут прибыль США. Он всем все предложит, только не за свой счет, и в Брюсселе это понимают, сейчас там выстраивается своя линия поддержки Украины. Но по-прежнему существует понимание того, что без помощи Вашингтона ничего невозможно сделать», — считает эксперт.
Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник полагает, что в нынешней ситуации в сложной позиции оказалась Германия.
«ФРГ лишится примерно половины ПВО и непонятно, когда ей возместят эти потери. Вредно быть десуверенизированным и оккупированным, к тому же замещать поставки придется, закупаясь по экспортной цене, разумеется», — подчеркнул эксперт.