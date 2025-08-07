В режиме ожидания

Спустя почти месяц после достижения договоренности о поставке европейцами Киеву собственных ЗРК Patriot и других вооружений в обмен на закупку у США новых перспективы ее реализации под большим вопросом.

«Европейские арсеналы истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и существуют опасения относительно потенциально длительных пробелов в их собственной противовоздушной обороне, если поставки со стороны США не будут столь оперативными, как предполагал [президент США Дональд] Трамп», — пишут европейские СМИ.

На выполнение контрактов со стороны Вашингтона может уйти много времени, учитывая, что спрос на Patriot превышает предложение. Как писали европейские СМИ, срок поставок составит два года, однако французский адмирал Пьер Вандье, верховный главнокомандующий по трансформации НАТО, оценил сроки производства новых Patriot в семь лет.

Схожая ситуация и с производством ракет для ЗРК. Ключевые концерны Raytheon и Lockheed Martin собираются расширить производство, но смогут сделать это не ранее 2028 года.

При этом противовоздушная оборона европейских стран и так ослаблена за счет прежних поставок ЗРК Украине.

Италия, Чехия и Франция хотя и не отказываются от поддержки Украины, но не будут участвовать в закупках американского оружия. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, Прага планирует сосредоточиться на других проектах помощи Украине, включая поставки артиллерийских снарядов.

В Италии отказ от участия в проекте Трампа объяснили отсутствием средств в бюджете страны и намерением снабжать Киев изделиями своего ВПК. Во Франции также рассказали, что будут поставлять на Украину средства ПВО собственного производства.

Париж и Рим, пытаясь сбалансировать бюджеты, и так идут на непопулярные меры, поэтому не хотят злить своих граждан и тратиться на поддержку американского ВПК.

Поставки с задержкой

Тем временем другие европейские страны задаются вопросом: насколько быстро США сможет поставить им замену ЗРК. Изначально планировалось, что сделать это удастся в короткие сроки, но на практике такой сценарий выглядит все менее реализуемым.

В ЕС сейчас в общей сложности около 20 батарей Patriot, они находятся у ФРГ, Греции, Нидерландов, Румынии, Испании и Польши. Отдать Киеву часть своих ЗРК пока готов только Берлин.

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ФРГ и США достигли предварительного соглашения о приоритетной замене двух пусковых установок Patriot, которые передадут Украине.