Российская энергетическая компания «Интеко Групп» заключила соглашение с правительством Афганистана о добыче нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Соглашение подписали исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи и представители «Интеко Групп» на полях 16-го Казанского международного экономического форума.

Как рассказал глава российского делового представительства в Афганистане Рустам Хабибуллин, специалисты компании уже провели геологоразведочные работы. Следующим этапом станут буровые работы и строительство НПЗ на площадке, оборудованной необходимой инженерной инфраструктурой.

В рамках форума были подписаны еще пять меморандумов о взаимопонимании между афганской делегацией и российскими предпринимателями. Документы касаются сотрудничества в области транспорта, авиации и торговли. Подробности этих соглашений не раскрываются.

Исполняющий обязанности министра Азизи также призвал российские компании инвестировать в горнодобывающую промышленность Афганистана и участвовать в строительстве электростанций.

Делегацию Кабула возглавил заместитель министра экономики Абдул Гани Барадар. По его словам, в Казани прошли встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Мордовии Артемом Здуновым. Обсуждались вопросы экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции, таможенное регулирование и развитие двусторонней торговли.

«Этот форум открыл новую главу в наших экономических отношениях», — заявил Барадар по итогам визита.