В секторе Газа израильская армия понесла тяжелые потери: восемь солдат погибли во вторник в Хан-Юнусе, когда их бронетранспортер был подорван взрывным устройством, установленным бойцами ХАМАС.

По данным израильской армии, взрыв вызвал пожар, который не удалось потушить, и все военнослужащие сгорели. Спасательные операции с привлечением вертолетов оказались безуспешными, а сгоревшую бронемашину позже эвакуировали из Газы.

В тот же день в Хан-Юнусе двое других израильских военнослужащих получили ранения, один из них — тяжелое, после обстрела израильского бронебульдозера из гранатомета, сообщила газета Times of Israel.

Палестинское движение ХАМАС подтвердило ряд засад на израильских военнослужащих в Газе. В течение месяца израильская армия потеряла 20 человек погибшими в Газе, включая восьмерых погибших в Хан-Юнусе в результате подрыва бронетранспортера Puma.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших. С октября 2023 года Израиль официально признал гибель 879 солдат, а число раненых превысило отметку в 6 тысяч, достигнув 6012 солдат.

Атака в Хан-Юнусе стала одной из самых смертоносных для израильской армии за последние месяцы.

В октябре лидер израильской оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид заявил, что армия Израиля занижает реальные потери среди военнослужащих. По его словам, за первый год конфликта 890 солдат погибли и еще 11 тысяч получили ранения.