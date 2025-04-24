Заказ на €6,6 млн на закупку израильских патронов вызвал политический кризис в Испании и обнажил глубокий раскол внутри правящей коалиции, пишет Guardian.

МВД Испании в прошлом году заключило контракт с израильской оружейной фирмой на поставку миллионов 9-мм патронов для Гражданской гвардии. Проблема в том, что правительство Педро Санчеса еще в прошлом году пообещало прекратить любую торговлю оружием с Израилем в ответ на войну в Газе. Испания стала первой страной ЕС, разорвавшей все оружейные контракты с Тель-Авивом.

Теперь выясняется, что это обещание было фактически нарушено. Сначала власти сообщили об отмене сделки, но позже министерство заявило, что контракт слишком продвинут — его расторжение обойдется слишком дорого.

Это вызвало резкую реакцию со стороны левой политической платформы Sumar, возглавляемой вице-премьером Йоландой Диас. Она назвала контракт «грубым нарушением» коалиционного соглашения и предательством внешней политики Испании.

Sumar требует немедленного аннулирования сделки и вызвала министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласку для дачи объяснений в парламенте.

«Наша солидарность с палестинским народом абсолютна», — говорится в заявлении партии. Платформа также призвала к полному эмбарго на оружие для Израиля и поддержке ордера Международного уголовного суда против Биньямина Нетаньяху.

Напряженность в коалиции нарастает. Представитель Sumar Антонио Майо из «Объединенных левых» заявил, что Испания «финансирует государство, проводящее настоящий геноцид в Газе», и назвал ситуацию самым глубоким кризисом между Sumar и социалистами Санчеса.

Скандал разразился всего через день после того, как Sumar раскритиковала планы Санчеса увеличить военные расходы до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО. Несмотря на критику, в МВД Испании настаивают, что по-прежнему поддерживают оружейное эмбарго в отношении Израиля — по крайней мере, формально.



