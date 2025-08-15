ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Аляска не дала прорыва
Трамп и Путин три часа обсуждали Украину, но договоренности не достигли — «сделки нет, пока нет сделки»
Аляска не дала прорыва
Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters
15 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин не смогли договориться о прекращении войны в Украине после почти трехчасового саммита на Аляске в пятницу, хотя американский лидер назвал встречу «очень продуктивной».

«По многим, многим пунктам мы договорились, — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным. — Я бы сказал, что есть пара важных моментов, по которым мы еще не пришли к согласию, но добились определенного прогресса. Поэтому сделки нет, пока нет сделки».

Путин в свою очередь предупредил Украину и ее европейских союзников принять результаты российско-американских переговоров и не «торпедировать» прогресс к урегулированию конфликта.

Лидеры двух стран встретились на авиабазе в Анкоридже — первый раз с 2019 года. За их спинами был растянут синий баннер с надписью «В поисках мира».

Читайте также

Трамп поставил целью переговоров добиться прекращения огня и обязательств Путина быстро встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским для переговоров об окончании войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года.

«Я здесь не для того, чтобы вести переговоры за Украину, а чтобы усадить их за стол переговоров», — заявил Трамп перед вылетом.

Американский президент пообещал связаться с Зеленским и лидерами НАТО, чтобы проинформировать их о результатах встречи с Путиным.

Зеленский, который не был приглашен на саммит, и его европейские союзники опасались, что Трамп может «продать» Украину, фактически заморозив конфликт и признав российский контроль над пятой частью украинской территории.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us