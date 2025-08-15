Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин не смогли договориться о прекращении войны в Украине после почти трехчасового саммита на Аляске в пятницу, хотя американский лидер назвал встречу «очень продуктивной».
«По многим, многим пунктам мы договорились, — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным. — Я бы сказал, что есть пара важных моментов, по которым мы еще не пришли к согласию, но добились определенного прогресса. Поэтому сделки нет, пока нет сделки».
Путин в свою очередь предупредил Украину и ее европейских союзников принять результаты российско-американских переговоров и не «торпедировать» прогресс к урегулированию конфликта.
Лидеры двух стран встретились на авиабазе в Анкоридже — первый раз с 2019 года. За их спинами был растянут синий баннер с надписью «В поисках мира».
Трамп поставил целью переговоров добиться прекращения огня и обязательств Путина быстро встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским для переговоров об окончании войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года.
«Я здесь не для того, чтобы вести переговоры за Украину, а чтобы усадить их за стол переговоров», — заявил Трамп перед вылетом.
Американский президент пообещал связаться с Зеленским и лидерами НАТО, чтобы проинформировать их о результатах встречи с Путиным.
Зеленский, который не был приглашен на саммит, и его европейские союзники опасались, что Трамп может «продать» Украину, фактически заморозив конфликт и признав российский контроль над пятой частью украинской территории.